مقتل 18 شخصا في هجومين منفصلين لقوات الدعم السريع غربي السودان

بورتسودان: قتل 18 شخصا وأصيب خمسة آخرون بجروح يوم السبت في هجومين منفصلين لقوات الدعم السريع في ولاية شمال دارفور غربي السودان، وفقا لجماعة طبية ومسؤول حكومي.

وقالت شبكة أطباء السودان أن 15 شخصا قتلوا وأصيب خمسة آخرون جراء هجوم نفذته قوات الدعم السريع على منطقة برديك وقرى قريبة.

وبشكل منفصل، قال مدير عام الوزارة إبراهيم خاطر “إن المستشفى السعودي بالفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، تعرض اليوم للقصف بالمدفعية الثقيلة من قبل الدعم السريع، مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص”.

وأكد خاطر أن الفرق الطبية العاملة بالمستشفى لم تصب بأذى.

وتتواصل الاشتباكات العنيفة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في الفاشر منذ 10 مايو/أيار الماضي. وقد تأثرت المدينة، التي يقدر عدد سكانها بحوالي 5ر1 مليون شخص، بما في ذلك 800 ألف نازح داخلي، بشدة جراء النزاع.

وأسفر النزاع المستمر في السودان، الذي بدأ في منتصف أبريل/نيسان/ 2023، عن مقتل أكثر من 24 ألفا و 850 شخصا ونزوح ملايين الأشخاص، وفقا لأحدث تقديرات المنظمات الدولية.

