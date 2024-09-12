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مقتل 19 شخصا على الأقل في اشتباكات بين جماعات عرقية متناحرة في الصومال

12 - سبتمبر - 2024

الصومال

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مقديشو: لقي 19 شخصا على الأقل حتفهم إثر اشتباكات بين جماعتين عرقيتين متنافستين في الصومال، حسبما أعلنت السلطات الصومالية اليوم الخميس.

وقال علي محمود، المتحدث باسم الدولة الصومالية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن قتالا اندلع في بلدة بوك بولاية جلمودوج بوسط البلاد أمس الأربعاء.

وأضاف محمود، أن عشرات الأشخاص أصيبوا في تلك الاشتباكات.

وقال محمود إن النزاعات على الأراضي والموارد أدت إلى اشتباكات بين أعضاء جماعتي شيقال ودير.

ويعاني الصومال، الذي يقع في القرن الإفريقي، من العنف المسلح وعدم الاستقرار السياسي والفقر الشديد.

يشار إلى أن  ميليشيا الشباب الإسلامية، التي تسيطر على أجزاء كبيرة من المناطق الجنوبية والوسطى، تشن هجمات منتظمة تستهدف أفراد قوات الأمن والمدنيين على حد سواء.

(د ب أ)

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