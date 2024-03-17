سياسة | عربي | سوريا

مقتل 19 مدنياً من جامعي الكمأة في انفجار لغم شمال سوريا

17 - مارس - 2024

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بيروت: قتل 19 مدنياً من جامعي الكمأة على الأقل، السبت، جراء انفجار لغم بشاحنة صغيرة أقلّتهم في شمال سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في حادثة تتكرر خلال موسم جمع الثمرة الصحراوية.

وكان المرصد لفت، في حصيلة سابقة، إلى مقتل 16 مدنياً.

وأشار المرصد إلى مقتل “19 مدنياً بينهم 12 امرأة وإصابة آخرين بجروح خطرة جراء انفجار لغم بشاحنة صغيرة في منطقة صحراوية ينتشر فيها تنظيم الدولة الإسلامية في ريف الرقة الشمالي”.

وأقلت الشاحنة، وفق المرصد، أكثر من عشرين مدنياً بينما كانوا بصدد البحث عن ثمرة الكمأة، التي يمتد موسم جمعها بين شباط/فبراير ونيسان/أبريل.

ويتكرر، خلال الأسابيع الماضية، سقوط قتلى جراء انفجار الألغام مع انصراف السكان إلى جمع الكمأة من مناطق صحراوية شاسعة، انكفأ إليها مقاتلو التنظيم بعد دحره من آخر معاقله عام 2019.

ويشن التنظيم الذي اعتمد زراعة الألغام كإستراتيجية أساسية خلال سنوات سيطرته، هجمات دامية ومباغتة، تستهدف بشكل خاص جنوداً سوريين ومقاتلين أكراداً.

وقتل 18 شخصاً غالبيتهم مدنيون بهجوم للتنظيم على جامعي الكمأة في ريف دير الزور الشرقي، في السادس من آذار/مارس الحالي، وفق المرصد.

وقتل 14 مدنياً من جامعي الكمأة، في 25 شباط/فبراير، بسبب انفجار لغم من مخلفات التنظيم في بادية الرقة.

ورغم المخاطر وتحذير السلطات الأمنية، يواصل السكان جمع الكمأة لأنها تباع بسعر مرتفع، ما يفسّر الإقبال على جمعها في ظل ظروف اقتصادية صعبة تعصف بسوريا بعد 13 عاماً من نزاع دام.

وتعدّ الأجسام المتفجرة، وضمنها الألغام، من الملفات الشائكة التي يبدو التصدي لها صعباً في بلد يشهد نزاعاً أودى بأكثر من نصف مليون شخص، واتبعت خلاله أطراف عدّة إستراتيجية زرع الألغام في مختلف المناطق.

(أ ف ب)

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