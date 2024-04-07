مقتل 20 شخصا في هجوم لقوات الدعم السريع على قرية سودانية- (تدوينة)

دخان يتصاعد إثر اشتباكات في الخرطوم

ولاية البحر الأحمر (السودان): قتلت قوات الدعم السريع 20 شخصا على الأقل في هجوم على قرية أم عضام في ولاية البحر الأحمر جنوب العاصمة الخرطوم، وفق ما أفادت لجنة مقاومة محلية الأحد.

وأوضحت لجان المقاومة الحصاحيصا في بيان “قامت ميليشيا الدعم السريع بالهجوم على قرية أم عضام” الواقعة على مسافة 150 كيلومترا جنوب العاصمة السبت.

وأدى القتال منذ 15 نيسان/ أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، الرجل الثاني السابق في السلطة العسكرية، إلى مقتل آلاف الأشخاص.

كما أسفر عن نزوح نحو ثمانية ملايين آخرين، لجأ أكثر من 1,5 مليون منهم إلى الدول المجاورة، بحسب الأمم المتحدة.

وأضاف البيان “كلفت هذه المواجهة غير المتكافئة أرتالاً من الجرحى بعدد يتجاوز الـ200 مصاب بإصابات متفاوتة (…) وأكثر من 20 شهيدا لم نتمكن من حصرهم جميعاً”.

وأكّد مصدر طبي في مستشفى المناقل الذي نقل إليه الجرحى وصول “200 جريح بعضهم في حالة متأخرة. هناك نقص في الدم، والكوادر العاملة غير كافية”.

ووفقا للأمم المتحدة، أصبحت 70 في المئة من المرافق الصحية في السودان خارجة عن الخدمة.

ويُتهم طرفا النزاع بارتكاب جرائم حرب، بما فيها استهداف مدنيين والقصف العشوائي لمناطق سكنية ونهب المساعدات وعرقلة وصولها.

ومنذ سيطرتها على ولاية الجزيرة جنوب الخرطوم في كانون الأول/ ديسمبر، فرضت قوات الدعم السريع حصارا على قرى مثل أم عضام وهاجمتها.

وبحلول آذار/ مارس، كانت 108 قرى عبر البلاد أحرقت و”دُمِّرت جزئيا أو كليا”، وفق ما أفاد مركز “إنفورميشن ريزيلينس” ومقره في المملكة المتحدة.

(أ ف ب)