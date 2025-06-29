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مقتل 20 عسكريا بغزة يجعل يونيو الأكثر خسائر لإسرائيل منذ بداية 2025 

منذ ساعتين

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القدس: قتل 20 عسكريا إسرائيليا بقطاع غزة منذ بداية يونيو/ حزيران الجاري، ما يجعله الشهر الأكثر خسائر لتل أبيب منذ مطلع عام 2025، وفق إعلام عبري الأحد.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية (خاصة): 20 عسكريا إسرائيليا قتلوا بغزة خلال يونيو، ليصبح أكثر شهر به قتلى منذ بداية 2025، رغم تحول القطاع إلى جبهة ثانوية جراء الحرب مع إيران.

وفي 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، وخلّف مئات القتلى والجرحى.

وردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، اخترق عدد كبير منها منظومات الدفاع، ما سبب دمارا وذعرا غير مسبوقين، فضلا عن عشرات القتلى وآلاف المصابين.

الصحيفة أفادت بأن من العسكريين القتلى العشرين 15 قتلوا في معارك بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأضافت أن المعارك بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في غزة لا تزال مستمرة، وإن كانت بوتيرة أبطأ.

(الأناضول)

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