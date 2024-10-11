سياسة | دولي

مقتل 20 على الأقل في هجوم على عمال منجم جنوب غرب باكستان

11 - أكتوبر - 2024

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إسلام آباد: قالت الشرطة الباكستانية إن ما لا يقل عن 20 عاملا قُتلوا في هجوم شنه مسلحون على منجم فحم صغير خاص في إقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد يوم الجمعة.

وقال همايون خان الضابط في مركز شرطة البلدة التي شهدت الهجوم والواقعة شرقي مدينة كويتا: “هاجمت مجموعة من المسلحين مناجم شركة جنيد للفحم بمنطقة دوكي في الساعات الأولى من الصباح، باستخدام أسلحة ثقيلة”، مشيرًا إلى أنهم أطلقوا صواريخ وقنابل يدوية على المناجم أيضا.

وقال جوهر خان شاديزاي، وهو طبيب في دوكي: “استقبلنا 20 جثة وستة مصابين حتى الآن في مستشفى دوكي”.
(رويترز)

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