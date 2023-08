مقتل 22 عاملاً في انهيار جسر قيد الإنشاء في الهند- (صور وفيديو)

نيودلهي: قُتل 22 عاملاً ولا يزال آخرون في عداد المفقودين في انهيار جسر للسكك الحديد كانوا يشيدونه فوق واد في ولاية ميزورام بأقصى شرق الهند قرب الحدود مع بورما، بحسب ما أعلنت السلطات.

وأظهر تسجيل مصوّر نشره زورامثانغ، رئيس وزراء ميزورام، إطارا معدنيا يسقط من فوق أعمدة مرتفعة إلى الوادي في الأسفل.

وقال زورامثانغ على منصة “إكس”، “انهار اليوم جسر للسكك الحديد قيد الإنشاء في سايرانغ قرب أيزال”.

Under construction railway over bridge at Sairang, near Aizawl collapsed today; atleast 17 workers died: Rescue under progress.

