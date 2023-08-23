مقتل 22 عاملاً في انهيار جسر قيد الإنشاء في الهند- (صور وفيديو)

نيودلهي: قُتل 22 عاملاً ولا يزال آخرون في عداد المفقودين في انهيار جسر للسكك الحديد كانوا يشيدونه فوق واد في ولاية ميزورام بأقصى شرق الهند قرب الحدود مع بورما، بحسب ما أعلنت السلطات.

وأظهر تسجيل مصوّر نشره زورامثانغ، رئيس وزراء ميزورام، إطارا معدنيا يسقط من فوق أعمدة مرتفعة إلى الوادي في الأسفل.

وقال زورامثانغ على منصة “إكس”، “انهار اليوم جسر للسكك الحديد قيد الإنشاء في سايرانغ قرب أيزال”.

Under construction railway over bridge at Sairang, near Aizawl collapsed today; atleast 17 workers died: Rescue under progress. Deeply saddened and affected by this tragedy. I extend my deepest condolences to all the bereaved families and wishing a speedy recovery to the… pic.twitter.com/IbmjtHSPT7 — Zoramthanga (@ZoramthangaCM) August 23, 2023

من جهتها قالت إدارة سكك حديد الحدود الشمالية الشرقية إنّ 40 عاملاً كانوا في الموقع حين انهار الجسر.

وقال أحد موظفي الإدارة لفرانس برس طالباً عدم نشر اسمه، إنّه تمّ انتشال 22 جثة من بين الحطام.

وأضاف أنّ أربعة أشخاص آخرين ما زالوا في عداد المفقودين.

وتمّ تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب الحادث.

وكان المسؤول في الشرطة المحلية ريكس زارزوليانا فانتشهاونغ قال في وقت سابق، إنّ رجال الإنقاذ “انتشلوا 18 جثة”.

وأكّد مكتب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن “عمليات الإنقاذ جارية ويتم تقديم كل المساعدات الممكنة للمتضررين”.

وأعرب مودي في البيان عن “ألمه” للحادثة وقدّم تعازيه “لأولئك الذين خسروا أحباء”.

وأضاف أن الحكومة ستدفع مبلغا مقداره 2400 دولار تقريبا لعائلات القتلى.

وأفاد زورامثانغ أن الناس “قدموا بأعداد كبيرة للمساعدة في عمليات الإنقاذ”، مضيفا أنه يشعر “بالحزن والتأثّر العميقين حيال هذه المأساة”.

وتتكرر الحوادث في مواقع البناء الكبيرة في الهند.

(أ ف ب)