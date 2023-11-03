مقتل 27 شخصاً شمال إيران في حريق في مركز لمعالجة مدمني المخدّرات- (فيديوهات)

طهران: قتل 27 شخصاً على الأقل، الجمعة، في حريق كبير اندلع في مركز لإعادة تأهيل مدمني المخدّرات في شمال إيران، حسبما أفادت السلطة القضائية.

ونقل موقع “ميزان أونلاين”، التابع للسلطة القضائية، عن رئيس المحكمة الإقليمية إسماعيل صادقي قوله إنّ “27 شخصاً قتلوا، ونُقل 12 آخرون إلى المستشفى، بعدما اندلع حريق في مركز لإعادة تأهيل مدمني المخدّرات في لانغارود”، المدينة الواقعة في محافظة غيلان شمال طهران.

حريق مروع في مركز لإعادة تأهيل مدمني المخدرات شمال #إيران يسفر عن مقتل العشرات#إرم_نيوز #iran pic.twitter.com/6bY58tWkwR — Erem News – إرم نيوز (@EremNews) November 3, 2023

ولم يتّضح على الفور سبب الحريق، لكن صادقي قال إنّ هناك تحقيقاً “جارياً”، حسبما نقل عنه موقع “ميزان”، الذي أشار إلى أنّ المركز يستوعب ما يصل إلى حوالى 40 شخصاً.

من جهتها، نشرت وكالة “إيسنا” لقطات للحريق الذي أضاء لهبه السماء ليلاً، بينما تصاعدت أعمدة الدخان في الهواء.

وأظهرت صور أخرى الموقع الذي تعرّض لأضرار جسيمة بعدما تمّ احتواء الحريق.

ویدیوها و گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد یکی از کمپ‌های ترک اعتیاد در لنگرود دچار آتش‌سوزی شده است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان خبر داده که تا این لحظه شمار کشته‌شدگان در این حریق به ۳۲ نفر رسیده است pic.twitter.com/VXVYPAyHE0 — ايران اينترنشنال (@IranIntl) November 3, 2023

في آب/أغسطس، اندلع حريق في البازار الكبير في طهران، ما أدى إلى تضرّر العديد من المتاجر من دون أن يتسبّب في وقوع إصابات.

وفي كانون الثاني/يناير 2017، أدى حريق في مركز للتسوّق في طهران إلى مقتل 22 شخصاً على الأقل، بينهم 16 من عناصر الإطفاء.

ویدیوهای منتشرشده، ساختمان کمپ ترک اعتیاد لنگرود را پس از آتش‌سوزی نشان می‌دهد.

استانداری گیلان تایید کرده که این حادثه تاکنون ۳۲ فوتی داشته که وضعیت سلامتی چهار نفر از مصدومان آن هم مناسب نیست pic.twitter.com/SgiwqiIT25 — ايران اينترنشنال (@IranIntl) November 3, 2023

(أ ف ب)