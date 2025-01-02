مقتل 27 مهاجرا وإنقاذ 83 بعد غرق قاربين قبالة تونس

تونس: أعلن مسؤول في الحماية المدنية في تونس الخميس انتشال 27 جثة لمهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء الأربعاء وإنقاذ 83 آخرين بعد غرق قاربين قبالة الساحل التونسي أثناء محاولتهما الوصول إلى أوروبا.

وأكد المدير الجهوي للحماية المدنية بصفاقس زياد السديري لوكالة فرانس برس أنه “من بين الجثث الـ27 التي تم انتشالها قبالة سواحل (أرخبيل) قرقنة (شرق)، نساء وأطفالا”.

من جانبه، أكد مسؤول في الحرس الوطني طلب عدم الكشف عن هويته أن حوالي 110 مهاجرين من مختلف دول أفريقيا جنوب الصحراء كانوا على متن قاربين “غادرا الساحل بالقرب من صفاقس ليلة 31 كانون الاول/ ديسمبر إلى 1 كانون الثاني/ يناير”.

وأضاف أن “العمليات جارية للبحث عن مهاجرين آخرين مفقودين”.

وبحسب السديري، تم نقل 15 من أصل 83 شخصا أنقذتهم قوات خفر السواحل التونسية (التابعة للحرس الوطني) إلى المستشفى.

وإلى جانب ليبيا، تعد تونس التي تبعد بعض سواحلها أقل من 150 كيلومترا عن جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، نقطة الانطلاق الرئيسية في شمال إفريقيا للمهاجرين الساعين لعبور البحر الأبيض المتوسط.

في 18 كانون الأول/ ديسمبر، لقي 20 مهاجرا على الأقل متحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء حتفهم في غرق سفينة قبالة سواحل صفاقس (وسط شرق).

في 12 كانون الأول/ ديسمبر، أعلن خفر السواحل أنهم أنقذوا في اليوم السابق 27 مهاجرا من إفريقيا جنوب الصحراء، غادروا من منطقة جبنيانة في ولاية صفاقس، لكن تم العثور على 15 آخرين وقد فارقوا الحياة وفقد آخرون.

ومنذ مطلع العام، سجل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ما بين 600 و700 حالة وفاة أو اختفاء لمهاجرين أبحروا من السواحل التونسية، بعد تسجيل أكثر من 1300 حالة وفاة واختفاء عام 2023.

(أ ف ب)