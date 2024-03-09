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مقتل 3 أشخاص بتحطم هليكوبتر عسكرية أمريكية في تكساس- (فيديو)

9 - مارس - 2024

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واشنطن: قال مسؤولون عسكريون أمريكيون إن طائرة هليكوبتر تابعة للحرس الوطني كانت مكلفة بدورية بمحاذاة الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك تحطمت في ولاية تكساس، مما أسفر عن مقتل جنديين وفرد من حرس الحدود الأمريكي كانوا على متنها وإصابة جندي آخر.

وقال مسؤول في الجيش الأمريكي إن الهليكوبتر سقطت بالقرب من مدينة ريو غراندي بولاية تكساس حوالي الساعة 02:50 بعد ظهر الجمعة (20:50 بتوقيت غرينتش) أثناء القيام بعمليات “مراقبة ورصد” من الجو عند منطقة الحدود.

وقال الجيش إن سبب الحادث قيد التحقيق. وقال المسؤول إنه ليس لديه معلومات عن الأحوال الجوية وقت وقوع الحادث.

وتم حجب أسماء القتلى والجرحى لحين إبلاغ ذويهم.

(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 9, 2024 الساعة 8:55 ص

    جيش متهالك يا مالك وخردة عسكرية أمريكية بامتياز فلا تجتاز، والله يكسر عصابة البانتاغون الأمريكي العفن النتن الذي يرسل أسلحته القذرة لقتل أطفال ونساء غزة العزة هذي شهور وشهور وشهور وهم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية الفتاكة التي تحول أجساد أطفال فلسطين إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم قادم قادم 🇵🇸🤕☝️💪🔥🚀🔥🚀🔥

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  2. يقول فصل الخطاب:
    مارس 9, 2024 الساعة 1:28 م

    ههه هل هذا الجيش الأمريكي الذي سيقهر روسيا والصين يا أبو العينين لننتظر ونراقب ماذا سيحدث في قادم الأيام يا إخوان 😁🤥✋

    رد

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