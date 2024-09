مقتل 3 أشخاص بتحطم هليكوبتر عسكرية أمريكية في تكساس- (فيديو)

واشنطن: قال مسؤولون عسكريون أمريكيون إن طائرة هليكوبتر تابعة للحرس الوطني كانت مكلفة بدورية بمحاذاة الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك تحطمت في ولاية تكساس، مما أسفر عن مقتل جنديين وفرد من حرس الحدود الأمريكي كانوا على متنها وإصابة جندي آخر.

وقال مسؤول في الجيش الأمريكي إن الهليكوبتر سقطت بالقرب من مدينة ريو غراندي بولاية تكساس حوالي الساعة 02:50 بعد ظهر الجمعة (20:50 بتوقيت غرينتش) أثناء القيام بعمليات “مراقبة ورصد” من الجو عند منطقة الحدود.

وقال الجيش إن سبب الحادث قيد التحقيق. وقال المسؤول إنه ليس لديه معلومات عن الأحوال الجوية وقت وقوع الحادث.

وتم حجب أسماء القتلى والجرحى لحين إبلاغ ذويهم.

🚨#BREAKING: A federal National Guard helicopter has crashed near the Mexican border with confirmed fatalities

📌#Lagrulla | #Texas

Currently, multiple law enforcement and other emergency agencies are on the scene after a Federal National Guard helicopter has crashed with four… pic.twitter.com/RGrw17JECm

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) March 8, 2024