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مقتل 3 أشخاص في ضربات جوية روسية على غرب أوكرانيا- (صور وفيديو)

منذ 17 دقيقة

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كييف: قال مسؤولون في أوكرانيا إن روسيا شنت هجوما جويا واسع النطاق على منطقتي لفيف في الغرب وفولين في شمال غرب البلاد، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات.

وقال يوري بوهوليايكو حاكم منطقة فولين على تطبيق تيليغرام إن ثلاثة لقوا حتفهم ودخل عدة أشخاص إلى المستشفى في لوتسك، المركز الإداري للمنطقة، بعد تعرض مؤسسة للأعمال للاستهداف.

وتقع منطقة فولين على الحدود الغربية لبولندا العضو في حلف شمال الأطلسي.

وأشارت معلومات أولية إلى أن الهجوم الجوي الروسي على منطقة لفيف لم يسفر عن إصابات، لكن أضرارا لحقت بأكثر من مئة منزل وبنوافذ البنايات وروضة أطفال.

وقال رئيس بلدية المدينة أندريه سادوفي على تطبيق تيليجرام إن الدفاعات “أسقطت العديد من الصواريخ، لكن القصف وصل لأهدافه أيضا في بعض مناطق لفيف” مضيفا أن الأوامر صدرت بإخلاء مبنى سكني واحد على الأقل اندلعت فيه النيران.

وقال سلاح الجو الأوكراني إن قواته دمرت 16 من أصل 28 صاروخا أطلقتها روسيا من البحر والجو. ولم يتضح بعد عدد الصواريخ التي أطلقتها روسيا على لفيف وفولين.

وذكر مكسيم كوزيتسكي حاكم منطقة لفيف في وقت سابق أن “مجموعات من الصواريخ الروسية” تتجه نحو المنطقة.

ونجت منطقة لفيف، التي تبعد عن الخطوط الأمامية وتحد بولندا من الغرب، من معظم الهجمات الجوية الروسية حتى يوليو تموز. لكن سبعة أشخاص قتلوا في ذلك الشهر عندما سقط صاروخ على مبنى سكني.

ووصفت وسائل إعلام أوكرانية، بناء على معلومات أولية، هجوم اليوم الثلاثاء بأنه أكبر هجوم جوي على منطقة لفيف منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/ شباط 2022.

ولم يتسن لرويترز تأكيد هذه التقارير أو الهجمات على المنطقة.

وقال سيرهي ليساك حاكم منطقة دنيبروبتروفسك في جنوب غرب البلاد على تيليغرام إن شخصا واحدا على الأقل أصيب أيضا نتيجة هجوم روسي على المنطقة.

(رويترز)

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