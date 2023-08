مقتل 3 أشخاص في ضربات جوية روسية على غرب أوكرانيا- (صور وفيديو)

كييف: قال مسؤولون في أوكرانيا إن روسيا شنت هجوما جويا واسع النطاق على منطقتي لفيف في الغرب وفولين في شمال غرب البلاد، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات.

وقال يوري بوهوليايكو حاكم منطقة فولين على تطبيق تيليغرام إن ثلاثة لقوا حتفهم ودخل عدة أشخاص إلى المستشفى في لوتسك، المركز الإداري للمنطقة، بعد تعرض مؤسسة للأعمال للاستهداف.

وتقع منطقة فولين على الحدود الغربية لبولندا العضو في حلف شمال الأطلسي.

وأشارت معلومات أولية إلى أن الهجوم الجوي الروسي على منطقة لفيف لم يسفر عن إصابات، لكن أضرارا لحقت بأكثر من مئة منزل وبنوافذ البنايات وروضة أطفال.

Yet another massive Russian missile attack on Ukraine last night. Yet another sleepless night full of terror for many Ukrainians.

– Lutsk region: an industrial object hit. 3 people dead

– Lviv: a missile flew into the yard of a kindergarten and destroyed its building. Over 100… pic.twitter.com/0PPN3qi6OI

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 15, 2023