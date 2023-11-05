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مقتل 3 طفلات وجدتهن جراء غارة إسرائيلية في جنوب لبنان- (صورة)

منذ ساعة واحدة

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بيروت: قال النائب عن جماعة حزب الله اللبنانية حسن فضل الله إن ثلاث فتيات صغيرات وجدَّتهن قُتلن في قصف إسرائيلي لسيارة في جنوب لبنان اليوم الأحد، واصفا الهجوم بأنه “تطور خطير” ستكون له تداعيات.

وأضاف فضل الله “ارتكب جيش الاحتلال مجزرة بشعة ضد سيارة مدنية أدت إلى استشهاد ثلاث فتيات، أعمارهن بين ثماني و14 سنة، وجدتهن، وجرح والدتهن، وذلك في أثناء مرورهن على طريق عام بين بلدتي عيترون وعيناثا”.

وأردف “هذه الجريمة تطور خطير في العدوان الإسرائيلي على لبنان، وهي لها تداعياتها، والعدو سيدفع ثمن جرائمه ضد المدنيين”.

وذكرت أربعة مصادر أمنية في لبنان أن الغارة الإسرائيلية استهدفت سيارة في جنوب البلاد اليوم الأحد مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إن الضربة الإسرائيلية أصابت السيارة بين قريتي عيناثا وعيترون بالقرب من الحدود مع إسرائيل.

وتتبادل القوات الإسرائيلية وجماعة حزب الله المدعومة من إيران إطلاق النار عبر الحدود منذ اندلاع الحرب بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    نوفمبر 5, 2023 الساعة 4:55 م

    لا إله إلا الله محمد رسول الله، هل وصل الأمر إلى سقوط أرواح بريئة

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  2. يقول فصل الخطاب:
    نوفمبر 5, 2023 الساعة 4:55 م

    بعد سقوط أرواح بريئة ستفتح نار جهنم على دويلة العنكبوت التي ستحترق مثل ورقة التوت بجاه رب العزة و الجبروت الحي الذي لا يموت 🇵🇸🤕✌️

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  3. يقول الامازيغي المسلم:
    نوفمبر 5, 2023 الساعة 5:51 م

    ويل للعرب من شر قد اقترب…انه نتاج التخادل و الانبطاح يا سادة..

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