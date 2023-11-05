مقتل 3 طفلات وجدتهن جراء غارة إسرائيلية في جنوب لبنان- (صورة)

بيروت: قال النائب عن جماعة حزب الله اللبنانية حسن فضل الله إن ثلاث فتيات صغيرات وجدَّتهن قُتلن في قصف إسرائيلي لسيارة في جنوب لبنان اليوم الأحد، واصفا الهجوم بأنه “تطور خطير” ستكون له تداعيات.

وأضاف فضل الله “ارتكب جيش الاحتلال مجزرة بشعة ضد سيارة مدنية أدت إلى استشهاد ثلاث فتيات، أعمارهن بين ثماني و14 سنة، وجدتهن، وجرح والدتهن، وذلك في أثناء مرورهن على طريق عام بين بلدتي عيترون وعيناثا”.

وأردف “هذه الجريمة تطور خطير في العدوان الإسرائيلي على لبنان، وهي لها تداعياتها، والعدو سيدفع ثمن جرائمه ضد المدنيين”.

وذكرت أربعة مصادر أمنية في لبنان أن الغارة الإسرائيلية استهدفت سيارة في جنوب البلاد اليوم الأحد مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إن الضربة الإسرائيلية أصابت السيارة بين قريتي عيناثا وعيترون بالقرب من الحدود مع إسرائيل.

يتوحشون الآن في لبنان

يستهدفون سيارة بأطفالها pic.twitter.com/YscyZbIfrR — معتصم ️ (@Muatsim) November 5, 2023

وتتبادل القوات الإسرائيلية وجماعة حزب الله المدعومة من إيران إطلاق النار عبر الحدود منذ اندلاع الحرب بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

(رويترز)