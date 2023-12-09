مقتل 3 أعضاء بحزب الله في ضربة إسرائيلية بمسيرات في سوريا

بيروت: أفاد مصدران محليان مقربان من دمشق بمقتل ثلاثة من أعضاء جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران في ضربة إسرائيلية بطائرات مسيرة في جنوب غرب سوريا أمس الجمعة.

وقال أحد المصدرين إن الضربة أسفرت أيضا عن مقتل سوري كان يرافقهم.

وأحجم الجيش الإسرائيلي عن التعليق على الضربة التي وقعت في القنيطرة المتاخمة لمرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل.

وتشن إسرائيل منذ سنوات هجمات على ما تصفها بأهداف مرتبطة بإيران في سوريا حيث تزايد نفوذ طهران منذ أن بدأت دعم بشار الأسد في الحرب الأهلية التي اندلعت في 2011.

(رويترز)