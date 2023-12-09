سياسة | عربي | سوريا

مقتل 3 أعضاء بحزب الله في ضربة إسرائيلية بمسيرات في سوريا

9 - ديسمبر - 2023

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بيروت: أفاد مصدران محليان مقربان من دمشق بمقتل ثلاثة من أعضاء جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران في ضربة إسرائيلية بطائرات مسيرة في جنوب غرب سوريا أمس الجمعة.

وقال أحد المصدرين إن الضربة أسفرت أيضا عن مقتل سوري كان يرافقهم.

وأحجم الجيش الإسرائيلي عن التعليق على الضربة التي وقعت في القنيطرة المتاخمة لمرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل.

وتشن إسرائيل منذ سنوات هجمات على ما تصفها بأهداف مرتبطة بإيران في سوريا حيث تزايد نفوذ طهران منذ أن بدأت دعم بشار الأسد في الحرب الأهلية التي اندلعت في 2011.

(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 9, 2023 الساعة 9:29 ص

    في جنة الفردوس الأعلى من الجنة بإذن الرحمان الرحيم رب العالمين، والله ينتقم من عصابة البعبع الصهيو أمريكي الغربي الحاقد الجبان على العرب والمسلمين وخاصة الفلسطينيين هذي عقود وعقود وعقود 🇵🇸😕✌️🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

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  2. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 9, 2023 الساعة 9:35 ص

    إجرام صهيوني أمريكي الغربي غادر جبان، ولكن الله ناصر المقاومة الإسلامية في لبنان وفي سوريا والعراق واليمن بإذن رب العزة و الجبروت الحي الذي لا يموت 🇵🇸😕✌️

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  3. يقول رضوان ابوعيسى:
    ديسمبر 9, 2023 الساعة 10:04 ص

    هذا فشل الألف يضاف الى مئات المحاولات من قبل ايران وحزب الله بتحويل الجبهة السورية الى جبهة مقاومة على غرار الجبهة اللبنانية ووضعوا افضل ما عندهم من قدرات ورجال وكانت اسرائيل دائما لهم بالمرصاد تصطاد رجالهم وادواتهم في كل مرة فهل سيستسلموا؟

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    1. يقول فصل الخطاب:
      ديسمبر 9, 2023 الساعة 11:57 ص

      جبهة سورية ان فتحت ستكون جهنم لعصابة بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو و زبانيته من غلانت الخنزير الحقير وهاليفي الكلب المسعور الفاشل قاتل الأطفال والنساء في غزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة 🇵🇸😫✌️😫✌️😫✌️😫✌️😫

    2. يقول فصل الخطاب:
      ديسمبر 9, 2023 الساعة 1:39 م

      لا تستعجل الأمور ففي الغد مفاجآت ورب الأقصى المبارك والبيت العتيق يا رفيق 🇵🇸😫

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