مقتل 3 إثر تحطم طائرة تكافح الدودة الحلزونية في جنوب المكسيك

مكسيكو سيتي: توفي طياران من غواتيمالا ومهندس زراعي مكسيكي يوم الجمعة عندما تحطمت طائرتهم في جنوب المكسيك بالقرب من الحدود مع غواتيمالا بينما كانوا يطلقون ذبابا معقما يهدف إلى إيقاف انتشار الدودة الحلزونية في الماشية.

وقالت وزارة الزراعة المكسيكية في بيان إن الطائرة الغواتيمالية تحطمت بالقرب من تاباشولا في جنوب المكسيك، ولكن لم تقدم سببا لحادث التحطم.

وقد كثفت المكسيك جهودها للسيطرة على انتشار الآفة الشهر الماضي تحت ضغط من حكومة الولايات المتحدة، التي علقت استيراد الماشية من المكسيك بسبب الخوف من الدودة الحلزونية.

وقالت الرئيسة كلاوديا شينباوم يوم الجمعة إنها لا تعرف متى سيتم رفع التعليق، إلا أن متخصصين من الولايات المتحدة يقومون بزيارة المكسيك حاليا لدراسة جهود البلاد.

يذكر أن الدودة الحلزونية هي يرقة من ذبابة “كوشليوميا هومنيفوراكس التي يمكن أن تغزو أنسجة أي حيوان من ذوات الدم الحار، بما في ذلك البشر. ويدخل الطفيلي إلى جلد الحيوانات، مسببا أضرارا شديدة يمكن أن تكون قاتلة.

(أ ب)