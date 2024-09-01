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مقتل 3 إسرائيليين في عملية قرب مدينة الخليل.. وانسحاب المنفذين- (فيديو)

منذ ساعتين

لقطة شاشة من فيديو لموقع العملية قرب مدينة الخليل اليوم

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لندن- “القدس العربي”: ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن 3 إسرائيليين قُتلوا عندما تعرّضت مركبتهم لإطلاق نار، بالقرب من مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وأكد جيش الاحتلال، في وقت سابق، وقوع حادث إطلاق النار، قائلاً إن ثلاثة أشخاص أصيبوا، وإن قوات الأمن تبحث عن منفذي الهجوم.

وأكد موقع “إسرائيل بالعربية” على منصة إكس نبأ مقتل الإسرائيليين بإطلاق النار في معبر ترقوميا بمنطقة الخليل، وأن المنفذين تركوا السيارة  التي أطلقوا منها النار وفروا من المكان مشياً.

(وكالات)

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  1. يقول من المغرب:
    سبتمبر 1, 2024 الساعة 8:47 ص

    أللهم زد وبارك

    رد

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