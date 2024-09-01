مقتل 3 إسرائيليين في عملية قرب مدينة الخليل.. وانسحاب المنفذين- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”: ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن 3 إسرائيليين قُتلوا عندما تعرّضت مركبتهم لإطلاق نار، بالقرب من مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

الضفة، الجبهة الأهم والأخطر، تشتعل 🔥 هاجم مقاومون سيارة للشرطة الإسرائيلية بالقرب من الخليل في الضفة الغربية، وقتلوا شرطيين اثنين إسرائيليين على الفور، وأصابوا الثالث بجراح حرجة، وانسحبوا من المكان بسلام. صباح مشـ. ـرق pic.twitter.com/X0x45gdExx — Tamer | تامر (@tamerqdh) September 1, 2024

وأكد جيش الاحتلال، في وقت سابق، وقوع حادث إطلاق النار، قائلاً إن ثلاثة أشخاص أصيبوا، وإن قوات الأمن تبحث عن منفذي الهجوم.

وأكد موقع “إسرائيل بالعربية” على منصة إكس نبأ مقتل الإسرائيليين بإطلاق النار في معبر ترقوميا بمنطقة الخليل، وأن المنفذين تركوا السيارة التي أطلقوا منها النار وفروا من المكان مشياً.

(وكالات)