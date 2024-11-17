مقتل 3 جنود في انفجار قنبلة على جانب الطريق شمال العراق

صورة من الأرشيف لقوة من الجيش العراقي و "الحشد الشعبي" شمال العراق، خلال عملية أمنية للبحث عن تنظيم "الدولة الإسلامية" في 31 أكتوبر 2024. ا ف ب

بغداد: قالت مصادر أمنية وطبية في العراق إن قنبلة زرعت على جانب طريق استهدفت مركبة للجيش العراقي، أسفرت عن مقتل ثلاثة جنود في شمال العراق، اليوم الأحد.

كما أسفر الهجوم، الذي وقع قرب بلدة طوز خورماتو، التي تبعد حوالي 175 كيلومتراً إلى الشمال من العاصمة بغداد، عن إصابة اثنين بجروح خطيرة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم بعد. لكن مسؤولين أمنيين عراقيين قالوا إن مسلحين من تنظيم “الدولة الإسلامية” ينشطون في المنطقة.

ورغم هزيمة التنظيم في عام 2017، استمر بعض عناصره في شنّ هجمات كرّ وفرّ ضد القوات الحكومية.

(رويترز)