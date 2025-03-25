مقتل 3 صحافيين في قصف مدفعي أوكراني

موسكو: قال ليونيد باسيتشنيك الذي نصبته روسيا حاكما لمنطقة لوغانسك إن ستة قتلوا في المنطقة الواقعة شرق أوكرانيا في قصف مدفعي أوكراني أمس الإثنين، مشيرا إلى أن بينهم ثلاثة صحافيين.

وأكدت وسائل الإعلام المعنية مقتل صحافييها في الهجوم.

وقال مسؤول روسي آخر إن الجيش الأوكراني استهدف الصحافيين.

ولم يصدر أي تعليق بعد من المسؤولين الأوكرانيين.

وأضاف باسيتشنيك على تطبيق تيليغرام أن الهجوم أسفر عن مقتل الصحافي ألكسندر فيدورتشاك من صحيفة إزفيستيا الروسية. كما قُتل المصور أندريه بانوف والسائق ألكسندر سيركيلي اللذان كان يعملان في قناة زفيزدا التلفزيونية التي تديرها الدولة.

وذكرت قناة زفيزدا أن مراسلها نيكيتا غولدن أُصيب بجروح خطيرة في القصف الذي وصفته بأنه هجوم على سيارة مدنية.

وقال ألكسندر ميروشنيك، وهو سفير غير مقيم مكلف من وزارة الخارجية الروسية إن هناك أدلة على أن الصحافيين استهدفوا.

وكتب على تطبيق تيليغرام “تتوالى التفاصيل حول مقتل هؤلاء ما يؤكد أن الغارة التي استهدفت الصحافيين ومن معهم كانت مدبرة وإرهابية”.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن مصادر أمنية قولها إن الضربة نُفذت بصاروخ هيمارس حصلت عليه أوكرانيا من الولايات المتحدة.

وقُتل مراسل مستقل يعمل لصالح إزفيستيا في أوكرانيا في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأفادت بيانات سابقة صادرة عن لجنة حماية الصحافيين خلال الحرب بأن ما لا يقل عن 15 صحافيا قُتلوا منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في فبراير/ شباط 2022.

واستولت القوات الروسية على معظم منطقة لوغانسك خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات بين روسيا وأوكرانيا.

(رويترز)