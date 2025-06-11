مقتل 3 علويين في هجوم مسلح بريف حمص بعد ساعات على استهداف قوات الأمن

بيروت: قُتل ثلاثة علويين في منطقة تلكلخ في غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، بعد ساعات من هجوم استهدف قوات الأمن، وأسفر عن مقتل عنصر واحد منهم على الأقل.

وكانت وكالة الأنباء الرسمية سانا أفادت، مساء الثلاثاء، عن “استشهاد عنصر من قوى الأمن الداخلي وإصابة ثلاثة آخرين باستهدافهم من قبل مجهولين في محيط تلكلخ بمحافظة حمص”، من دون ذكر تفاصيل إضافية.

من جانبها، تحدثت وسائل إعلام رسمية، نقلاً عن قائد الأمن الداخلي في محافظة حمص مرهف النعسان عن سقوط مدنيين اثنين وإصابة آخرَين بجروح خطيرة، بعدما استُهدف الأربعة من قبل “مجهولين” في تلكلخ.

ويأتي الهجوم ضمن سلسلة من الهجمات التي تستهدف أبناء الطائفة العلوية، منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد، في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وقال المرصد إن المدنيين الثلاثة قُتلوا ليل الثلاثاء-الأربعاء في قرية باروحة “جراء عملية اقتحام نفذتها مجموعات مسلحة محلية استهدفت منازل الأهالي”، مضيفاً أن المسلحين قاموا أيضاً “بإحراق محال تجارية وسيارات”.

وتشهد سوريا بين الحين والآخر حوادث ذات طابع طائفي، أودت، خلال الأشهر الماضية، بحياة عشرات من أبناء الطائفة العلوية، وفقاً للمرصد.

في آذار/مارس، قُتل أكثر من 1700 مدني، غالبيتهم من العلويين، في حوادث طائفية في الساحل السوري، بحسب المرصد، اتُهمت قوى أمنية ومجموعات موالية للنظام السابق بارتكابها خلال عمليات قمع واسعة.

وتتهم السلطات السورية الانتقالية، التي تشكلت بعد سقوط النظام السابق، موالين للرئيس المخلوع بإشعال فتيل العنف من خلال شن هجمات منسقة على قوى الأمن.

وأعلنت السلطات الجديدة فتح تحقيق في تلك الأحداث.

(أ ف ب)