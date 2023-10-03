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3 قتلى بإطلاق نار في مركز تجاري بالعاصمة بانكوك- (فيديو)

منذ ساعتين

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بانكوك: لقي 3 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب آخرون، الثلاثاء، بعد أن فتح مسلح النار في مركز تجاري بالعاصمة التايلاندية بانكوك.
وأثار إطلاق نار في مركز “سيام باراغون” للتسوق في بانكوك حالة من الذعر بصفوف المواطنين، ودفع السلطات إلى إخلاء المكان.
وقالت الشرطة إنه تم القبض على مشتبه به بعد أقل من ساعة من الإبلاغ عن إطلاق النار في المركز التجاري في بانكوك.
وذكر متحدث الشرطة أركايون كراثونغ في تصريحات صحفية نقلتها وكالة “أسوشيتد برس”، أن الوضع تحت السيطرة في المركز التجاري.
فيما أفاد يوثانا سريتانان، مدير مركز الطوارئ الطبي في بانكوك، بأن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 6 آخرون.

وكانت شبكة “PBS News” التايلاندية، قد ذكرت أنه عُثر على 3 أشخاص ميتين بعد الحادث، وأنه “ألقي القبض على مطلق النار الذي يُعتقد أنه قاصر”.
من جانبها، قالت شبكة “سي إن إن” الأمريكية أن المشتبه به الموقوف يبلغ من العمر 14 عامًا.

(الأناضول)

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