مقتل 3 في إطلاق نار داخل مدرسة بغرب البوسنة

سراييفو: قالت الشرطة في البوسنة إن ثلاثة موظفين في مدرسة للتعليم الثانوي في بلدة سانسكي موست بغرب البلاد قُتلوا اليوم الأربعاء عندما أطلق أحد العاملين في المدرسة النار عليهم ثم حاول الانتحار.

وقال عدنان بيغانوفيتش المتحدث باسم الشرطة في كانتون يونا سانا إن الشرطة تلقت بلاغا في الساعة 10:15 صباحا بالتوقيت المحلي (0815 بتوقيت غرينتش) بأن رجلا أطلق النار في مدرسة ببندقية آلية.

وقال إن منفذ الهجوم قتل مدير المدرسة والسكرتيرة ومعلمة.

وأضاف “حاول الانتحار وأُصيب بجروح خطيرة”، مشيرا إلى أن المشتبه به نُقل لتلقي العلاج الطارئ في بلدة بانيا لوكا القريبة.

وقال إن التحقيق لا يزال جاريا.

لم تفتح المدارس أبوابها حتى الآن منذ بدء العطلة الصيفية، لذا لم يكن هناك أي من الطلاب أثناء الواقعة.

ونقلت قناة إن1 التلفزيونية عن شهود قولهم إن أحد عمال النظافة بحث عن أشخاص بعينهم وأطلق النار عليهم، وأضافوا أنه لديه تاريخ من الخلافات مع الإدارة ويخضع لإجراءات تأديبية.

ولم يتسن لرويترز التحقق من هذا التقرير بعد.

(رويترز)





