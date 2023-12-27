مقتل 3 لبنانيين جراء غارة إسرائيلية على بنت جبيل وحزب الله يعلن استهداف موقع عسكري في رأس الناقورة- (فيديو)

بيروت: أعلن الدفاع المدني اللبناني، اليوم الأربعاء، سقوط ثلاثة قتلى وجريح جراء قصف إسرائيلي على مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان.

ووفق “الوكالة الوطنية للإعلام”، “استفاقت مدينة بنت جبيل اليوم على مجزرة ارتكبها العدو الاسرائيلي ليلا استشهد بنتيجتها ثلاثة من أبناء المدينة وجرح آخر”.

وأشارت الوكالة إلى أن “الطائرات الحربية المعادية، أغارت قبيل منتصف الليل على منزل في حي الدورة وسط مدينة بنت جبيل، ودمرته، فهرعت الى المكان فرق الإسعاف من الدفاع المدني وكشافة الرسالة الاسلامية والهيئة الصحية الإسلامية والصليب الأحمر وعملت على البحث تحت الركام والإغاثة طوال ساعات الليل، حتى تمكنت من انتشال جثامين شابين وزوجة بالإضافة إلى جريح”.

وحسب الوكالة، “كان أحد القتلى حضر إلى لبنان منذ أيام من أستراليا حيث يقيم منذ أعوام، ليصطحب زوجته ومغادرة لبنان والاستقرار في أستراليا”.

ومن جانب آخر، أعلن حزب الله، الأربعاء، استهداف أحد المواقع العسكرية الإسرائيلية المستحدثة قبالة بلدة الناقورة جنوب غرب لبنان، في حين قصفت إسرائيل عدة بلدات حدودية.

وقال الحزب في بيان، إن عناصره “استهدفوا تموضعا قياديا مستحدثا للعدو الإسرائيلي في محيط موقع رأس الناقورة البحري بالأسلحة المناسبة”، دون مزيد من التفاصيل.

⭕️ اكثر من عشرة صواريخ اطلقت من جنوب لبنان بتجاه روش هانيكرا (راس الناقورة) من #جنوب_لبنان pic.twitter.com/2Vgw1LvQFa — مجلة الجرس 🔔 (@AlJarasMagazine) December 27, 2023

من جهتها، صرحت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية “بتعرض أطراف بلدة الناقورة لقصف مدفعي إسرائيلي، في حين دوت صفارات الإنذار في مقر (اليونيفيل) جنوبي البلاد”.

وأضافت أنه “سمعت أصوات صواريخ اعتراضية في المنطقة”.

وأشارت الوكالة، إلى “تعرض أحراج بلدة اللبونة في منطقة الناقورة وصولا إلى أحراج بلدتي الضهيرة ويارين (جنوب) لقصف مدفعي إسرائيلي من عيار 155 ملم”.

وذكرت أن الجيش الإسرائيلي “استهدف تلة حمامص في أطراف بلدة كفركلا بـ4 قذائف مدفعية، فيما تعرضت أطراف بلدة عيتا الشعب لجهة موقع الراهب منذ الثامنة من صباح اليوم (06:00 تغ)، لقصف مدفعي إسرائيلي”.

في المقابل، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي “رصد إطلاق 18 صاروخا من لبنان على رأس الناقورة”، مشيرة إلى “اعتراض 8 من هذه الصواريخ”.

دوي صافرات الإنذار في رأس الناقورة المحتلة شمال غرب الكيان و تسجيل عمليات محاولة إعتراض لصواريخ pic.twitter.com/vRVKhaQQkj — الحرب العالمية الثالثة (@WWIIIAR) December 27, 2023

و”تضامنا مع قطاع غزة”، يتبادل “حزب الله” وفصائل فلسطينية في لبنان مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا يوميا متقطعا منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى على طرفي الحدود.

وخلفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر الماضي ضد قطاع غزة، حتى الثلاثاء، 20 ألفا و915 شهيدا و54 ألفا و918 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(د ب أ)