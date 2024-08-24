سياسة | دولي

مقتل 3 مدنين بانفجار دراجة نارية مفخخة في باكستان

منذ 11 دقيقة

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إسلام أباد: قتل 3 مدنيين وأصيب 14 آخرين، السبت، في انفجار دراجة نارية مفخخة بالقرب من نقطة للشرطة في ولاية بلوشستان جنوب غربي باكستان.

وذكر موقع “جيو نيوز” الإخباري المحلي، نقلا عن مسؤولي الشرطة، أن تفجير الدراجة النارية تم عن بعد، بالقرب من نقطة للشرطة بمدينة بيشين.

وتسبب الانفجار في مقتل طفلين وامرأة وإصابة 14 شخصا بجروح.

وأدان الرئيس آصف علي زرداري، ورئيس الوزراء شهباز شريف الهجوم، وشددا على عزم البلاد على مكافحة الإرهاب وتقديم الجناة للعدالة.

وتشهد ولايتي بلوشستان وخيبر بختونخوا (شمال غرب) هجمات بلغت ذروتها قبيل الانتخابات العامة والمحلية التي جرت في فبراير/ شباط الماضي.

(الأناضول)

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