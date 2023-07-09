مقتل 3 من قوات مجلس منبج العسكري التابع لـ”قسد” بانفجار سيارة

حلب- “القدس العربي”:

قُتل 3 من قوات مجلس منبج العسكري، بينهم قيادي، بعد ظهر الأحد، نتيجة انفجار سيارة في مدينة منبج بريف حلب الشرقي في شمال سوريا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن السيارة انفجرت بالقرب من دوار السبح بحرات عند مدرسة التطبيقات في منبج، فيما لم تزل طبيعة الانفجار مجهولة.

ووفقا لمصادر محلية متطابقة، فقد سمع دوي انفجار ضمن مدينة منبج الخاضعة لسيطرة قوات مجلس منبج العسكري بريف حلب الشرقي، ناجم عن انفجار سيارة تحوي أسلحة عند مدرسة التطبيقات بالمدينة، ما أدى لسقوط خسائر بشرية ومادية.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لـ”قسد” أن ثلاثة أشخاص فقدوا حياتهم، بانفجار سيارة من نوع “جيب” على طريق حلب في الجهة الغربية للمدينة.

وقال مصدر أمني من قوات قسد: “لم تُعرف هوية الضحايا بعد”، ورجح أن يكون الانفجار ناتجا عن وجود أسلحة داخل السيارة.

وفرضت قوى الأمن الداخلي التابعة لقوات سوريا الديموقراطية، والتي تعرف باسم “الأسايش” طوقاً أمنياً في موقع الانفجار، وباشرت تحقيقات لمعرفة ملابسات الحادثة.