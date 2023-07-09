سياسة | عربي | سوريا

مقتل 3 من قوات مجلس منبج العسكري التابع لـ”قسد” بانفجار سيارة

منذ 33 دقيقة

حجم الخط
0

حلب- “القدس العربي”:

قُتل 3 من قوات مجلس منبج العسكري، بينهم قيادي، بعد ظهر الأحد، نتيجة انفجار سيارة في مدينة منبج بريف حلب الشرقي في شمال سوريا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن السيارة انفجرت بالقرب من دوار السبح بحرات عند مدرسة التطبيقات في منبج، فيما لم تزل طبيعة الانفجار مجهولة.

ووفقا لمصادر محلية متطابقة، فقد سمع دوي انفجار ضمن مدينة منبج الخاضعة لسيطرة قوات مجلس منبج العسكري بريف حلب الشرقي، ناجم عن انفجار سيارة تحوي أسلحة عند مدرسة التطبيقات بالمدينة، ما أدى لسقوط خسائر بشرية ومادية.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لـ”قسد” أن ثلاثة أشخاص فقدوا حياتهم، بانفجار سيارة من نوع “جيب” على طريق حلب في الجهة الغربية للمدينة.

وقال مصدر أمني من قوات قسد: “لم تُعرف هوية الضحايا بعد”، ورجح أن يكون الانفجار ناتجا عن وجود أسلحة داخل السيارة.

وفرضت قوى الأمن الداخلي التابعة لقوات سوريا الديموقراطية، والتي تعرف باسم “الأسايش” طوقاً أمنياً في موقع الانفجار، وباشرت تحقيقات لمعرفة ملابسات الحادثة.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

مصدر دبلوماسي: فرنسا توقف إعادة عائلات جهاديين من سوريا لعدم وجود من يرغبن بذلك
7 - يوليو - 2023
مصرع 16 شخصا من عائلتين في حادث سير مروع في ريف حمص
7 - يوليو - 2023
“أطباء بلا حدود” تعلّق أنشطة أساسية بالموصل بسبب تعقيدات بيروقراطية
5 - يوليو - 2023
باريس أعادت 10 نساء و25 طفلا من مخيمات في سوريا
4 - يوليو - 2023

إشترك في قائمتنا البريدية