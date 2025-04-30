مقتل 3 وإصابة 13 في حريق بخط غاز على طريق الواحات بمصر- (فيديو)

القاهرة: قالت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم الأربعاء إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 13 في حريق نجم عن كسر بخط غاز رئيسي عند طريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر.

وقالت الوزارة في بيان “تم نقل ثمانية من المصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي وخمسة مستشفى السادس من أكتوبر المركزي حيث يتلقى جميع المصابين الرعاية الطبية اللازمة”.

وذكر بيان لرئاسة الوزراء أن رئيس الحكومة مصطفى مدبولي كلف بتشكيل لجنة فنية للوقوف على الأسباب التي أدت لوقوع الحادث” كما وجه “بسرعة صرف التعويضات المناسبة للضحايا”.

وأظهرت صور ومقاطع مسجلة على مواقع التواصل الاجتماعي اشتغال النيران في عدد من السيارات بموقع الحادث.

انفجار ماسورة الغاز علي طريق الواحات

وحريق يلتهم كثير من السيارات pic.twitter.com/sAHFOEmIm2 — 𓆩𝑺A𝑴𝑶𓆪🇵🇪🏹 (@samo_1911) April 30, 2025

انفجار خط غاز طريق الواحات مدخل جهاز ٦ اكتوبر

اليوم ٣٠ / ٤ /٢٠٢٥

لاحول ولا قوة الا بالله 🥹

سترك يارب 💔pic.twitter.com/JZT5raO6QP — محمد خطاب 🌸 (@9jfEIFOTQuyZXAR) April 30, 2025

(رويترز)