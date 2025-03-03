مقتل 3 وإصابة 20 في انفجار بدير الزور في سوريا- (صور وفيديو)

دمشق: قتل 3 أشخاص وجرح 20 آخرون، الاثنين، جراء انفجار سيارة في مدينة البوكمال بريف دير الزور شرقي سوريا.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” بوقوع “انفجار مجهول السبب على أحد مداخل مدينة البوكمال بريف محافظة دير الزور الجنوبي الشرقي”.

وأوضحت أن الانفجار نتج عنه “استشهاد 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين بجروح”.

ولفتت إلى أن “فرق الدفاع المدني السوري انتشلت جثامين الضحايا ونقلت المصابين، وأخمدت الحريق الناجم عن الانفجار، والذي طال مركزاً لبيع المحروقات في الموقع”.

من جانبه، نشر الدفاع المدني السوري على حسابه بمنصة إكس مقطعا مصوراً، قال فيه إنه “اللحظات الأولى من الانفجار بسيارة على دوار السكري أحد مداخل مدينة البوكمال بريف محافظة دير الزور الجنوبي الشرقي”.

ولم يصدر عن سلطات الأمن السورية حتى الساعة 4:30 (ت.غ) توضيح بشأن أسباب الانفجار.

اللحظات الأولى من الانفجار بسيارة على دوار السكري (دوار الطيارة) أحد مداخل مدينة البوكمال بريف محافظة دير الزور الجنوبي الشرقي، اليوم الاثنين 3 آذار، والذي أدى لمقتل 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين، في حصيلة غير نهائية، فرقنا انتشلت جثامين القتلى، وأخمدت الحريق الناجم عن الانفجار والذي… pic.twitter.com/wXkWx1H33L — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) March 3, 2025

مقتل 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين، في حصيلة غير نهائية، بانفجار مجهول السبب بسيارة على دوار السكري (دوار الطيارة) أحد مداخل مدينة البوكمال بريف محافظة دير الزور الجنوبي الشرقي، اليوم الاثنين 3 آذار، فرقنا انتشلت جثامين القتلى، وأخمدت الحريق الناجم عن الانفجار والذي انتقل لمركز لبيع… pic.twitter.com/ecwmriiJOF — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) March 3, 2025

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن الدفاع المدني مقتل 3 مدنيين وإصابة 2 آخرين، جراء انفجار لغم أثناء عبور سيارة في الريف الشرقي لمحافظة اللاذقية شمال غربي سوريا.

(الأناضول)