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مقتل 3 وإصابة 20 في انفجار بدير الزور في سوريا- (صور وفيديو)

3 - مارس - 2025

الصورة من الحساب الرسمي للدفاع المدني السوري على منصة (إكس)

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دمشق: قتل 3 أشخاص وجرح 20 آخرون، الاثنين، جراء انفجار سيارة في مدينة البوكمال بريف دير الزور شرقي سوريا.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” بوقوع “انفجار مجهول السبب على أحد مداخل مدينة البوكمال بريف محافظة دير الزور الجنوبي الشرقي”.

وأوضحت أن الانفجار نتج عنه “استشهاد 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين بجروح”.

ولفتت إلى أن “فرق الدفاع المدني السوري انتشلت جثامين الضحايا ونقلت المصابين، وأخمدت الحريق الناجم عن الانفجار، والذي طال مركزاً لبيع المحروقات في الموقع”.

من جانبه، نشر الدفاع المدني السوري على حسابه بمنصة إكس مقطعا مصوراً، قال فيه إنه “اللحظات الأولى من الانفجار بسيارة على دوار السكري أحد مداخل مدينة البوكمال بريف محافظة دير الزور الجنوبي الشرقي”.

ولم يصدر عن سلطات الأمن السورية حتى الساعة 4:30 (ت.غ) توضيح بشأن أسباب الانفجار.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن الدفاع المدني مقتل 3 مدنيين وإصابة 2 آخرين، جراء انفجار لغم أثناء عبور سيارة في الريف الشرقي لمحافظة اللاذقية شمال غربي سوريا.

(الأناضول)

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