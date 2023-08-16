مقتل 30 عنصرا من “الشباب” في عملية عسكرية وسط الصومال

مقديشو: أعلن الجيش الصومالي، الأربعاء، مقتل 30 عنصرا من حركة “الشباب” في عملية عسكرية بولاية غلمدغ وسط البلاد.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي متحدث وزارة الدفاع عبد الله علي عانود، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية.

وذكر عانود أن “الجيش الوطني قتل في عملية عسكرية نحو 30 عنصرا من حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة في محافظة غلغدود بولاية غلمدغ الإقليمية (وسط)”، دون تفاصيل إضافية.

وأمس الثلاثاء، أعلنت السلطات الصومالية مقتل 5 من عناصر “الشباب” في عملية عسكرية مخططة في غلمدغ.

ويشن الجيش الصومالي، منذ أشهر في معظم محافظات البلاد، حربا ضد حركة “الشباب” التي تأسست مطلع عام 2004، وتتبع تنظيم “القاعدة”، وتبنّت تفجيرات أودت بحياة مدنيين وعناصر من الجيش والشرطة.

(الأناضول)