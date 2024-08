مقتل 35 شخصاً في تحطّم حافلة باكستانيين في إيران في طريقهم إلى العراق- (فيديوهات)

إسلام آباد: ذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية الباكستانية، نقلاً عن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقفي، أن حافلة تقل زواراً من باكستان تحطمت في محافظة يزد بإيران، ما أسفر عن مقتل 35 شخصاً.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم الأربعاء، أن الحافلة تحطمت بينما كانت في طريقها إلى العراق.

وتحطمت الحافلة، مساء أمس الثلاثاء، في محافظة يزد بوسط إيران، حسبما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عبر تطبيق تليغرام، نقلاً عن إدارة الطوارئ المحلية وجمعية الهلال الأحمر.

Video: “A tragic accident near Yazd, Iran: A bus carrying Pakistani pilgrims from Larkana overturned, resulting in 35 deaths and 15 injuries, according to Iran’s Red Crescent Society. The deceased are reported to be from Larkana. Over 25,000 Pakistanis have entered Iran, heading… pic.twitter.com/x2rW3YnN5H

