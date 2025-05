مقتل 35 شخصا وإصابة العشرات إثر حادثة دهس في جنوب الصين- (فيديو)

بكين: قُتل 35 شخصا وأصيب 43 آخرون بعدما صدمت سيارة عمدا، أشخاصا مساء الاثنين في مدينة زوهاي جنوب الصين، وفق ما أفادت الشرطة الثلاثاء.

وقالت الشرطة في بيان “وقع هجوم خطر وشرير في مركز زوهاي الرياضي حيث صدم المشتبه به بسيارته أشخاصا كانوا يمارسون الرياضة، ما أدى إلى مقتل 35 شخصا وإصابة 43 آخرين”.

#Watch : 35 people have been killed and dozens of others were injured in a car ramming in Zhuhai, south China’s Guangdong Province. #China #Zhuhai #chinese #Accident pic.twitter.com/cQIxUoF8aw

وكانت الشرطة قد أعلنت الاثنين احتجاز السائق (62 عاما). ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الواقعة هجوما أم حادثا. وقالت الشرطة إنه لم يتم التوصل للدوافع وراء الهجوم، مشيرة إلى استمرار التحقيقات.

On the evening of November 11th, in Zhuhai, Guangdong, at the Zhuhai Sports Center, there was an incident where a car struck pedestrians. Injured people could be seen lying on the ground throughout the area, presenting a shocking scene. #珠海体育中心 pic.twitter.com/oPIywCji0Q

— 铁锁夢 (@ChainedSoul22) November 12, 2024