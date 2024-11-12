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مقتل 35 شخصا وإصابة العشرات إثر حادثة دهس في جنوب الصين- (فيديو)

12 - نوفمبر - 2024

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بكين: قُتل 35 شخصا وأصيب 43 آخرون بعدما صدمت سيارة عمدا، أشخاصا مساء الاثنين في مدينة زوهاي جنوب الصين، وفق ما أفادت الشرطة الثلاثاء.

وقالت الشرطة في بيان “وقع هجوم خطر وشرير في مركز زوهاي الرياضي حيث صدم المشتبه به بسيارته أشخاصا كانوا يمارسون الرياضة، ما أدى إلى مقتل 35 شخصا وإصابة 43 آخرين”.

وكانت الشرطة قد أعلنت الاثنين احتجاز السائق (62 عاما). ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الواقعة هجوما أم حادثا. وقالت الشرطة إنه لم يتم التوصل للدوافع وراء الهجوم، مشيرة إلى استمرار التحقيقات.

(وكالات)

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