سياسة | دولي

مقتل 38 شخصا في هجوم لمسلحين على كنيسة في شرق الكونغو- (فيديو)

منذ ساعة واحدة

مدينة كوماندا في جمهورية الكونغو الديمقراطية

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جوما: قال مسؤولون في مدينة كوماندا بجمهورية الكونغو الديمقراطية إن مسلحين مدعومين من تنظيم “الدولة الإسلامية” قتلوا 38 شخصا الأحد في هجوم على كنيسة بالمدينة.

وذكر مسؤولون لرويترز أنهم يعتقدون أن الهجوم الذي حدث في المدينة الواقعة في شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية شنه أفراد من القوات الديمقراطية المتحالفة وهم يحملون البنادق والأسلحة البيضاء.

وأوضح جان كاتو المسؤول في إدارة المدينة أن القتلى والمصابين كانوا يشاركون في قداس الليلة الماضية وأن المسلحين اقتحموا الكنيسة في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأكد مسؤولون أن 38 قتلوا وأصيب 15 بجروح ولا يزال البعض في عداد المفقودين.

وقال كريستوف مونيانديرو، الناشط الحقوقي الذي كان موجودا في مكان الهجوم في كوماندا، إن دوي إطلاق النار سمع ليلا لكن الناس ظنوا في البداية أنهم لصوص.

وأضاف مونيانديرو “هاجم المسلحون في الأساس المسيحيين الذين كانوا ليلا في الكنيسة الكاثوليكية”.

وتابع “للأسف، قُتل الناس بالأسلحة البيضاء أو بالرصاص”.

ونددت بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية بتجدد أعمال العنف في الآونة الأخيرة في المنطقة التي وقع فيها هذا الهجوم.

(رويترز)

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