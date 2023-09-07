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مقتل 39 شخصا على الأقل في إعصار بولاية في أقصى جنوب البرازيل

منذ 18 دقيقة

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ريو دي جانيرو: قالت السلطات اليوم الخميس، إن 39 شخصا على الأقل لقوا حتفهم ولا يزال تسعة في عداد المفقودين بعدما اجتاح إعصار ولاية ريو جراندي دو سول في أقصى جنوب البرازيل وأدى إلى ارتفاع منسوب مياه الأنهار وفيضانات اجتاحت المنازل.
وجميع المفقودين من سكان بلدة موكوم الصغيرة، وهي إحدى أكثر المناطق تضررا من الفيضانات، حيث تم الإبلاغ عن 14 وفاة. كما سجلت مدن قريبة العديد من الضحايا.
وأعلن الحاكم إدواردو ليتي حالة الكوارث العامة وألغى عروضا على مستوى الولاية كانت ستنظم للاحتفال بيوم استقلال البرازيل اليوم الخميس.
وقالت حكومة الولاية إن الأمطار الغزيرة والناجمة عن إعصار أثرت على 80 مدينة وتركت أكثر من 2300 شخص بلا مأوى وأدت لنزوح أكثر من 3900 آخرين.
وبالإضافة إلى 39 حالة وفاة في ريو جراندي دو سول، توفي شخص في ولاية سانتا كاتارينا المجاورة عندما سقطت شجرة على سيارته.
(رويترز)

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