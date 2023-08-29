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مقتل 39 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال في جنوب دارفور جراء قصف طال مساكن- (صور)

منذ ساعة واحدة

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ود مدني (السودان): قُتل 39 شخصا على الأقل في مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور جراء القصف الذي طال منازل المواطنين في المعارك الدائرة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أكثر من أربعة أشهر، وفق ما أفاد شهود عيان ومصدر طبي الثلاثاء.

وأفادت المصادر “أدى سقوط قذائف على منازل المدنيين في حي السكة الحديد بنيالا إلى مقتل 39 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال.. وبينهم أسرة قُتل كل أفرادها”.

ووصف الناشط الحقوقي السوداني أحمد قوجا عبر حسابه على موقع “إكس” ما حدث في نيالا بأنه “مجزرة.. راح ضحيتها 39 طفلا وامرأة ورجلا في لحظات قليلة”.

ونيالا من أكثر المدن التي تتركز بها المعارك في إقليم دارفور في غرب البلاد حيث يعيش ربع سكان السودان البالغ عددهم نحو 48 مليون نسمة.

والأسبوع الماضي أعلن الجيش السوداني مقتل قائد فرقة المشاة بنيالا، كما أفادت الأمم المتحدة في تقرير أن حدة الاشتباكات في نيالا خلّفت منذ 11 آب/أغسطس “60 قتيلاً و250 جريحاً و50 ألف نازح”.

ويدور نزاع على السلطة في السودان منذ 15 نيسان/أبريل بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو أسفر حتى الآن عن مقتل نحو خمسة آلاف شخص، وفق منظمة “أكليد” غير الحكومية.

كما أجبر النزاع أكثر من 4,6 ملايين شخص على الفرار، وفق أرقام الأمم المتحدة.

والثلاثاء وصل البرهان إلى مطار العلمين في مصر، حيث من المقرر بحسب بيان لمجلس السيادة أن “يجري مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتناول تطورات الأوضاع في السودان والعلاقات الثنائية”.

وهي المرة الأولى التي يغادر فيها البرهان السودان منذ بدء المعارك العنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

(أ ف ب)

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  1. يقول alaa:
    أغسطس 29, 2023 الساعة 11:18 ص

    هؤلاء نحتسبهم شهداء واما الذين يتقاتلون هم البرهان وحميدتي هم المجرمين القتله وواجب محاكمتهم شعبيا

    رد

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