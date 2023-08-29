مقتل 39 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال في جنوب دارفور جراء قصف طال مساكن- (صور)

ود مدني (السودان): قُتل 39 شخصا على الأقل في مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور جراء القصف الذي طال منازل المواطنين في المعارك الدائرة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أكثر من أربعة أشهر، وفق ما أفاد شهود عيان ومصدر طبي الثلاثاء.

وأفادت المصادر “أدى سقوط قذائف على منازل المدنيين في حي السكة الحديد بنيالا إلى مقتل 39 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال.. وبينهم أسرة قُتل كل أفرادها”.

ووصف الناشط الحقوقي السوداني أحمد قوجا عبر حسابه على موقع “إكس” ما حدث في نيالا بأنه “مجزرة.. راح ضحيتها 39 طفلا وامرأة ورجلا في لحظات قليلة”.

#نيالا | مجزرة السكة الحديد و كبري طيبة ٣٩ شهيدا من الأطفال و النساء و الرجال.#السودان pic.twitter.com/NcIMX6XQf5 — أيمن خليفة (@ayman_Khalifa66) August 29, 2023

ونيالا من أكثر المدن التي تتركز بها المعارك في إقليم دارفور في غرب البلاد حيث يعيش ربع سكان السودان البالغ عددهم نحو 48 مليون نسمة.

والأسبوع الماضي أعلن الجيش السوداني مقتل قائد فرقة المشاة بنيالا، كما أفادت الأمم المتحدة في تقرير أن حدة الاشتباكات في نيالا خلّفت منذ 11 آب/أغسطس “60 قتيلاً و250 جريحاً و50 ألف نازح”.

أصبحنا وأصبح الملك لله مجزرة بشعة في نيالا، الإحصائيات أصبحت بالأسر بدلا عن الأشخاص pic.twitter.com/N5Snbeor4q — ملوك إشتباكات المواكب #رفاق_الثورة (@Moshtabk) August 29, 2023

ويدور نزاع على السلطة في السودان منذ 15 نيسان/أبريل بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو أسفر حتى الآن عن مقتل نحو خمسة آلاف شخص، وفق منظمة “أكليد” غير الحكومية.

كما أجبر النزاع أكثر من 4,6 ملايين شخص على الفرار، وفق أرقام الأمم المتحدة.

والثلاثاء وصل البرهان إلى مطار العلمين في مصر، حيث من المقرر بحسب بيان لمجلس السيادة أن “يجري مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتناول تطورات الأوضاع في السودان والعلاقات الثنائية”.

وهي المرة الأولى التي يغادر فيها البرهان السودان منذ بدء المعارك العنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

(أ ف ب)