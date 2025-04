مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار في ولاية فلوريدا الأمريكية

فلوريدا: لقيت امرأة وثلاثة أطفال حتفهم في إطلاق نار بجنوب ولاية فلوريدا الأمريكية، ونقل اثنان آخران إلى المستشفى، وفقاً لما ذكرته سلطات إنفاذ القانون.

ووقع إطلاق النار في بيمبروك بارك، حوالي الساعة الثامنة مساء الأربعاء (بالتوقيت المحلي)، حسبما قالت السلطات. ونقل رجل بالغ وفتاة إلى المستشفى.

ولم تتضح على الفور حالة الشخصين اللذين نقلا إلى المستشفى.

A mother and 3 kids were killed in a domestic shooting in Pembroke Park, Florida, Wed night.

Police found them dead after 7:30 p.m. A man and a girl survived, hospitalized.

Neighbor heard 8 shots, said man targeted family then himself. Broward Sheriff’s Homicide Unit… pic.twitter.com/op9ZZchUEd

— GeoTechWar (@geotechwar) March 27, 2025