سياسة | دولي | الولايات المتحدة

مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار في ولاية فلوريدا الأمريكية

27 - مارس - 2025

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فلوريدا: لقيت امرأة وثلاثة أطفال حتفهم في إطلاق نار بجنوب ولاية فلوريدا الأمريكية، ونقل اثنان آخران إلى المستشفى، وفقاً لما ذكرته سلطات إنفاذ القانون.

ووقع إطلاق النار في بيمبروك بارك، حوالي الساعة الثامنة مساء الأربعاء (بالتوقيت المحلي)، حسبما قالت السلطات. ونقل رجل بالغ وفتاة إلى المستشفى.

ولم تتضح على الفور حالة الشخصين اللذين نقلا إلى المستشفى.

(أ ب)

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