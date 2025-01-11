سياسة | دولي

مقتل 4 جنود إسرائيليين في كمين مزدوج في بيت حانون شمال قطاع غزة- (صور)

منذ ساعة واحدة

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“القدس العربي”: أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، مقتل أربعة من جنوده وإصابة آخرين خلال اشتباك في بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأفاد موقع “والا”  العبري أن من بين الجرحى نائب قائد لواء ناحال.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن هجوم بيت حانون كان كمينا مزدوجا تخلله تفجير لغم وهجوم بإطلاق النار على القوة الإسرائيلية.

وقالت القناة إن هناك تحقيقا أوليا يؤكد أن إجلاء الجنود القتلى والجرحى من بيت حانون كان معقدا وتحت نيران المسلحين.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الجنود الـ4 قتلوا جراء تفجير عبوة شديدة الانفجار استهدف دورية لنائب قائد لواء ناحال في بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وكشفت أن الجيش الإسرائيلي يحقق في إمكانية وصول المسلحين لمكان استهداف الجنود عبر نفق لم يكتشفه بعد.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “نشعر بالحزن جراء مقتل 4 من جنودنا في شمال غزة”.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه “مساء صعب جدا لإسرائيل بعد أن تلقينا خبر مقتل 4 من أفضل أبنائنا”.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن 50 جنديا إسرائيليا قتلوا بينهم 11 في بيت حانون منذ بدء العملية في شمالي قطاع غزة.

وأضافت القناة أن 400 جندي قتلوا حتى اليوم منذ بدء العملية البرية في القطاع.

(وكالات)

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