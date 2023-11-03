مقتل 4 ضباط إسرائيليين في غزة يرفع الحصيلة إلى 23.. و”القسام” تعلن استهدافها دبابات الاحتلال- (فيديوهات)

ارتفع عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في المعارك داخل غزة، الجمعة، إلى 23، بعد مقتل 4 ضباط، بحسب وسائل إعلام عبرية نقلا عن الجيش الإسرائيلي.

وقالت صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية إن “الجيش الإسرائيلي أعلن أسماء جنود أربعة قتلوا في معارك شمالي قطاع غزة صباح الجمعة”.

وأضافت أنه “بذلك يرتفع عدد الجنود الإسرائيليين الذين قُتلوا في المعارك البرية داخل غزة إلى 23″.

وذكرت الصحيفة أن إجمالي عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا منذ عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي ارتفع إلى 338.

مشيعون يحضرون جنازة الرقيب في الجيش الإسرائيلي روي ليفشيتز في المقبرة العسكرية في جبل هرتزل في القدس. وكانت ليفشيتز قد قُتل قبل يوم واحد في معارك شمال قطاع #غزة #نكمن_في_التفاصيل pic.twitter.com/0HKqYKbCYD — Independent عربية (@IndyArabia) November 1, 2023

ومن جهة أخرى، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس أن عناصرها “باغتوا قوة إسرائيلية شمال غرب بيت لاهيا (شمال القطاع) وأجهزوا على 4 جنود من مسافة صفر”.

كما أعلنت القسام صباح الجمعة استهداف دبابة صهيونية بـ4 قذائف من طراز “الياسين 105” قرب بيت لاهيا.

وبينما أعلن الجيش الإسرائيلي نجاح القوات البرية في تطويق مدينة غزة وشمال القطاع، صرح الناطق باسم كتائب القسام أن مقاتليها “دمروا” كتيبة دبابات تابعة للجيش الإسرائيلي على تخوم القطاع.

وقال الناطق “دمرنا كتيبة دبابات كاملة خلال الـ48 ساعة الماضية، وقتلنا وأصبنا عددا من جنود العدو (الجيش الإسرائيلي) أكبر بكثير مما هو معلن حتى الآن”.

وأضاف أن “مجاهدينا يواصلون في شمال غرب غزة، وجنوبها، وفي بيت حانون، التصدي لقوات الاحتلال، وتنفيذ هجمات ناجحة ضد آليّات الاحتلال وجنوده”.

مشهد يبث الرعب ليس في قلب الجنود الاسرائيليين وإنما في قلب نتنياهو ووزرائه كتائب القسام تبث مشاهد بطولية خارقة من التحام مجاهدي القسام اليوم بآليات جيش الاحتلال شرق حي الزيتون وتدمير إحداها من مسافة صفر بعبوة العمل الفدائي وقذيفة الياسين 105 #غزة_تنتصر #Gaza pic.twitter.com/DtQZqYXhg7 — A Mansour أحمد منصور (@amansouraja) November 2, 2023

(وكالات)