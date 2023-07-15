 مقتل 4 مدنيين في هجوم لقوات الدعم السريع على مستشفى في أم درمان

الخرطوم: ذكرت وزارة الصحة السودانية، اليوم السبت، أن ما لا يقل عن أربعة مدنيين قُتلوا وأصيب أربعة آخرون في هجوم بطائرات مسيرة شنته قوات الدعم السريع شبه العسكرية على مستشفى في مدينة أم درمان.

وجاء الهجوم وسط القتال الذي اندلع في منتصف أبريل/ نيسان بين الجيش النظامي وقوات الدعم السريع.

وقالت وزارة الصحة “استهدفت مليشيات الدعم السريع المتمردة مستشفى السلاح الطبي بأم درمان قسم الطوارئ مما نتج عنه استشهاد 4 مدنيين أمام قسم الطوارئ وإصابة 4 آخرين إصابات كبيرة تحتاج إلى تدخل عاجل لإجراء عمليات جراحية”.

يأتي ذلك فيما عاد ممثلون للجيش السوداني إلى مدينة جدة السعودية، السبت، لاستئناف المفاوضات مع قوات الدعم السريع، فيما دخلت الحرب بين الطرفين شهرها الرابع.

(رويترز)