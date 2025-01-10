مقتل 4 وإصابة 16 جراء تدافع في المسجد الأموي بدمشق- (صور)

دمشق: قالت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) إن أربعة أشخاص لاقوا حتفهم وأصيب 16 في حادث تدافع بالمسجد الأموي في دمشق اليوم الجمعة.

وقال الدفاع المدني السوري في بيان إن خمسة أطفال أصيبوا بكسور وكدمات شديدة وإغماء.

وقال محافظ دمشق ماهر مروان للوكالة إن الجهات المختصة فتحت تحقيقا لمعرفة أسباب الحادث وستحاسب المسؤولين عنه.

ونقلت سانا عنه قوله “نعمل على اتخاذ تدابير عاجلة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في الأماكن العامة مستقبلا”.

4 وفيات و16 إصابة في حصيلة نهائية لحادث التدافع في المسجد الأموي الكبير التفاصيل على الرابط:https://t.co/MWlYROBSsk#سانا pic.twitter.com/uQUKWk108G — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) January 10, 2025





وسيطر حكام سوريا الجدد على دمشق في الثامن من ديسمبر كانون الأول، مما أجبر الرئيس السابق بشار الأسد على الفرار بعد أكثر من 13 عاما من الحرب الأهلية لينتهي حكم عائلته المستمر منذ عقود.

(رويترز)