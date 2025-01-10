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مقتل 4 وإصابة 16 جراء تدافع في المسجد الأموي بدمشق- (صور)

منذ 50 دقيقة

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دمشق: قالت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) إن أربعة أشخاص لاقوا حتفهم وأصيب 16 في حادث تدافع بالمسجد الأموي في دمشق اليوم الجمعة.

وقال الدفاع المدني السوري في بيان إن خمسة أطفال أصيبوا بكسور وكدمات شديدة وإغماء.

وقال محافظ دمشق ماهر مروان للوكالة إن الجهات المختصة فتحت تحقيقا لمعرفة أسباب الحادث وستحاسب المسؤولين عنه.

ونقلت سانا عنه قوله “نعمل على اتخاذ تدابير عاجلة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في الأماكن العامة مستقبلا”.


وسيطر حكام سوريا الجدد على دمشق في الثامن من ديسمبر كانون الأول، مما أجبر الرئيس السابق بشار الأسد على الفرار بعد أكثر من 13 عاما من الحرب الأهلية لينتهي حكم عائلته المستمر منذ عقود.

(رويترز)

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