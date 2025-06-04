مقتل 4 وإصابة 28 في هجوم روسي على سومي بأوكرانيا

كييف: قال مسؤولون اليوم الثلاثاء إن هجوما روسيا بالمدفعية على مدينة سومي شمال شرق أوكرانيا أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 28، بينهم ثلاثة أطفال.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن العدد المحدّث للقتلى في خطابه المسائي المصوّر.

وأظهر مقطع فيديو فرق الإنقاذ والشرطة وهم يقيّمون الأضرار في شارع يتناثر فيه الحطام. وكانت هناك جثة مغطاة بملاءة بالقرب من سيارات تتناثر عليها الشظايا.

وقدّرت وزارة الداخلية عدد المصابين بأنه 28، بينهم ثلاثة أطفال. وأفادت بيانات سابقة بأن ثمانية أشخاص في حالة خطيرة.

وقال زيلينسكي إن صاروخا واحدا على الأقل أُطلق من قاذفة صواريخ متعددة الفوهات لم ينفجر واستقر في مبنى سكني.

وتعليقا على الهجوم، قال زيلينسكي على قناته على تطبيق تيليغرام “هذا كل ما يحتاج المرء لأن يعرفه بشأن الرغبة الروسية في إنهاء هذه الحرب”.

وأبلغت روسيا أوكرانيا أمس الإثنين خلال محادثات السلام في إسطنبول أنها لن توافق على إنهاء الحرب إلا إذا تخلت كييف عن أجزاء كبيرة جديدة من الأراضي وقبلت بالحدّ من حجم جيشها. ورفضت كييف مرارا الشروط الروسية واعتبرتها استسلاما.

وقال زيلينسكي “من الواضح أنه… من دون اتخاذ خطوات حازمة من جانب الولايات المتحدة وأوروبا وكل من يملك القوة في العالم، لن يوافق بوتين… على وقف إطلاق النار”.

ويأتي الهجوم على مدينة سومي، وهي مدينة يقطنها أكثر من 255 ألف نسمة وتبعد 30 كيلومترا فقط من الحدود الروسية، في أعقاب الهجوم المفاجئ الذي شنته أوكرانيا يوم الأحد بطائرات مسيّرة على قاذفات بعيدة المدى ذات قدرات نووية في سيبيريا.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قالت إدارة منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا إن أربعة مدنيين قُتلوا أيضا في هجمات منفصلة بالمدفعية على أربعة مواقع خلال الليل.

وتنفي روسيا تعمّد مهاجمة المدنيين خلال ما يسمّيه الكرملين “العملية العسكرية الخاصة” في أوكرانيا.

(رويترز)