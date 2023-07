44 قتيلا على الأقل في تفجير انتحاري خلال تجمع سياسي في باكستان- (صور وفيديو)

بيشاور (باكستان): قتل 44 شخصا على الأقل وجرح العشرات، الأحد، في تفجير انتحاري خلال تجمع سياسي لحزب إسلامي متشدد بشمال غرب باكستان، حسبما أعلن مسؤولون.

واستهدف التفجير حزب جمعية علماء الإسلام، أحد الشركاء في الائتلاف الحكومي ويتزعمه رجل دين نافذ.

وكان أكثر من 400 من أعضاء وأنصار الحزب يتجمعون تحت خيمة عند وقوع الهجوم في بلدة خار القريبة من الحدود مع أفغانستان.

ووصف عبد الله خان الذي حاول مساعدة الضحايا كيف أن “الخيمة انهارت من جانب واحد وعلق أشخاص حاولوا الهروب”.

وأضاف “كان هناك ارتباك تام”.

أما صبيح (24 عاما) أحد انصار الحزب وقد اصيب بكسر في ذراعه بسبب الانفجار فقال “كنا ننتظر وصول القيادة المركزية حين دوى صوت مفاجىء وقوي”.

واضاف في اتصال هاتفي مع فرانس برس “وجدت نفسي ممددا قرب شخص فقد أطرافه”.

وفي حصيلة جديدة، قال وزير الصحة في ولاية خيبر بختونخوا رياض أنور لوكالة فرانس برس في وقت متأخر الأحد إن 44 شخصا قتلوا واصيب أكثر من 100.

وأضاف “كان هجوما انتحاريا. فجر المهاجم نفسه على مسافة قريبة من المنصة”.

وندد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الأحد بالانفجار على مواقع التواصل الاجتماعي وقدم تعازيه للضحايا متعهدا بمعاقبة المسؤولين عنه.

وأظهرت مشاهد من مكان التفجير نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، جثثا ممدة في أنحاء موقع الانفجار، فيما كان متطوعون يساعدون على نقل المصابين المضرجين بالدماء إلى سيارات إسعاف.

ومن المتوقع أن يتم حل الجمعية الوطنية في باكستان في غضون الأسابيع المقبلة قبيل انتخابات مرتقبة في تشرين الأول/أكتوبر أو تشرين الثاني/نوفمبر، بينما تستعد الأحزاب السياسية للقيام بحملاتها الانتخابية.

وتزامن التفجير مع زيارة مرتقبة لوفد صيني رفيع يضم نائب رئيس الوزراء هي ليفينغ ويتوقع وصوله مساء الأحد إلى العاصمة.

لم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم، لكن الفرع المحلي لتنظيم الدولة الإسلامية، شن مؤخرا هجمات استهدفت جمعية علماء الإسلام.

العام الماضي أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن هجمات عنيفة استهدفت علماء دين مرتبطين بالحزب الذي يمتلك شبكة كبيرة جدا من المساجد والمدارس الدينية في شمال وغرب البلاد.

ويتهم التنظيم الجهادي جمعية علماء الإسلام بالنفاق لكونها مجموعة دينية إسلامية دعمت حكومات متعاقبة والجيش.

بدأ زعيم الحزب فضل الرحمن نشاطه السياسي كرجل دين متشدد لكنه عمل على تلطيف صورته العامة خلال السنوات التالية سعيا لإبرام تحالفات مع أحزاب علمانية من سائر الأطياف.

ومع قدرته على حشد عشرات الآلاف من تلاميذ المدارس الدينية، لا يجمع حزبه جمعية علماء الإسلام الدعم الكافي لتولي السلطة بمفرده، ولكنه عادة ما يكون لاعبا رئيسيا في أي حكومة.

تشهد باكستان زيادة كبيرة في عدد الهجمات منذ عودة طالبان إلى الحكم في أفغانستان المجاورة عام 2021.

وقد وجّهت جماعة طالبان الباكستانية، “حركة طالبان باكستان” حملتها ضد مسؤولين أمنيين من بينهم عناصر الشرطة.

في كانون الثاني/يناير فجر انتحاري نفسه في مسجد داخل مجمع للشرطة في مدينة بيشاور الواقعة بشمال غرب باكستان، ما أدى إلى مقتل أكثر من 80 شرطيا.

وتركزت هجمات المسلحين في مناطق متاخمة لأفغانستان. وتقول إسلام أباد إن بعضها يتم التخطيط له على أراض أفغانية، وهو ما تنفيه كابول.

وشهدت باكستان في السابق تفجيرات شبه يومية، لكن عملية تطهير عسكرية بدأها الجيش في 2014، تمكنت إلى حد بعيد من إرساء النظام.

وبسطت السلطات الباكستانية سيطرتها على سبعة أقاليم نائية محاذية لباكستان، وباجور واحد منها، عقب إقرار تشريع في 2018.

ويقول محللون إن المسلحين في المناطق القبلية السابقة الملاصقة لبيشاور والمحاذية لأفغانستان، باتوا أكثر جرأة منذ عودة طالبان إلى الحكم.

ورأى محلل أمني أن هجوم الأحد مرتبط على الأرجح بالانتخابات وليس بدوافع طائفية.

وقال امتياز جول المدير التنفيذي لمركز البحوث والدراسات الأمنية “هذا جزء من العنف الإرهابي الذي يبدو أنه يتصاعد في باكستان قبل الانتخابات لإشاعة شعور بعدم الاستقرار، ما قد يؤدي في النهاية إلى تأجيل الانتخابات”.

ودان المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد الهجوم، وقال في بيان إن كابول “تقدم أصدق تعازيها لعائلات” الضحايا والمصابين.

إلى ذلك، أدانت السعودية وقطر، والكويت، الأحد، التفجير الذي وقع في شمال غربي باكستان.

جاء ذلك في بيانات منفصلة لوزارات الخارجية في البلدان الثلاثة بشأن التفجير الذي وقع في تجمع سياسي عام شمال غربي باكستان وارتفعت حصيلة ضحاياه إلى 40 قتيلا ومئات المصابين.

وقالت الخارجية السعودية، في بيان، إن “المملكة تدين وتستنكر الهجوم”، مجددة “التأكيد على موقف المملكة الثابت والداعي لنبذ العنف والإرهاب أينما كان”.

وأعربت السعودية، عن “تضامنها التام ووقوفها إلى جانب باكستان وشعبها في هذا الحدث الجلل”، مقدمة التعازي لذوي الضحايا مع التمنيات للمصابين بالشفاء.

كما أعربت قطر في بيان للخارجية عن “إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير”، مجددة “موقفها الثابت الرافض للعنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب”.

وعبرت الخارجية القطرية، عن “تعازي قطر لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب باكستان، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل”.

في سياق متصل، أدانت الخارجية الكويتية، في بيان، الهجوم، واصفة إياه بأنه “إرهابي”.

وأكدت “رفض الكويت القاطع لجميع أشكال العنف وإلحاق الأذى بالأبرياء”، معربة عن “تضامنها مع باكستان في كافة ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها الداخلي”.

(وكالات)

