مقتل 40 عسكريا إسرائيليا خلال إبادة شمال غزة منذ أكتوبر

القدس: كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الأحد، عن مقتل 40 عسكريا إسرائيليا منذ بدء عملية الإبادة المركزة والمستمرة في محافظة شمال غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقالت الإذاعة، عبر منصة إكس: 40 عسكريا، بين ضابط وجندي، قُتلوا منذ بدء العملية العسكرية البرية في مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة، في أكتوبر الماضي.

وجاء كشف الجيش الإسرائيلي عن الحصيلة الإجمالية ضمن إعلانه، في وقت سابق الأحد، عن مقتل عسكري وإصابة آخر بجروح خطيرة خلال اشتباكات في شمال غزة.

وحسب معطيات الجيش، ارتفع بذلك عدد قتلاه منذ بداية حرب الإبادة بغزة، في 7 أكتوبر 2023، إلى 824 عسكريا.

وتشمل المعطيات العسكريين القتلى في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان وداخل إسرائيل.

فيما أصيب 5 آلاف و541 عسكريا إسرائيليا، وفق الجيش الذي يواجه اتهامات محلية بإخفاء حصيلة أكبر لخسائره البشرية.

(الأناضول)