مقتل 40 عسكريا إسرائيليا خلال إبادة شمال غزة منذ أكتوبر

القدس: كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الأحد، عن مقتل 40 عسكريا إسرائيليا منذ بدء عملية الإبادة المركزة والمستمرة في محافظة شمال غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقالت الإذاعة، عبر منصة إكس: 40 عسكريا، بين ضابط وجندي، قُتلوا منذ بدء العملية العسكرية البرية في مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة، في أكتوبر الماضي.
وجاء كشف الجيش الإسرائيلي عن الحصيلة الإجمالية ضمن إعلانه، في وقت سابق الأحد، عن مقتل عسكري وإصابة آخر بجروح خطيرة خلال اشتباكات في شمال غزة.
وحسب معطيات الجيش، ارتفع بذلك عدد قتلاه منذ بداية حرب الإبادة بغزة، في 7 أكتوبر 2023، إلى 824 عسكريا.
وتشمل المعطيات العسكريين القتلى في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان وداخل إسرائيل.
فيما أصيب 5 آلاف و541 عسكريا إسرائيليا، وفق الجيش الذي يواجه اتهامات محلية بإخفاء حصيلة أكبر لخسائره البشرية.
(الأناضول)
الله أكبر الله أكبر الله أكبر على أحرار فلسطين الأسود والفهود من القسام والسرايا والكتائب وأبو علي مصطفى والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والشهيد عمر القاسم والعامودي وألوية صلاح الدين والمجاهدين و العرين وجنين و بلاطة و نابلس و اريحا وعقبة جبر وحوارة و طولكرم وطوباس ونور الشمس والخليل وكل أحرار فلسطين الميامين المباركين الذين سيقهرون عصابة الشرذمة الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي والأوروبي القذر الذي يعربد تقتيلا بالفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️💪🔥🐒💣🚀
هكذا تكون البطولة والرجولة من أحرار غزة العزة و الصمود والانتصارات القادمات بإذن الواحد الأحد الفرد الصمد قاهر البعبع الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي يرسل أسلحته القذرة لإبادة أطفال غزة هذي سنة كاملة وزيادة بلا رحمة أو شفقة ✌️🇵🇸😃💪🔥🐒🚀