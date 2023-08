مقتل 41 في غرق سفينة مهاجرين انطلقت من تونس 

روما: أفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، اليوم الأربعاء، نقلاً عن روايات ناجين أن 41 مهاجراً لقوا حتفهم في غرق سفينة قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

وقالت أنسا إن أربعة نجوا من الحادث أبلغوا رجال الإنقاذ أنهم كانوا على متن قارب انطلق من صفاقس في تونس وغرق وهو في طريقه إلى الشواطئ الإيطالية.

(رويترز)

#BREAKING Forty-one migrants have died in a shipwreck off the Italian island of Lampedusa, survivors tell local media. #Italy #Lampedusa #Immigration pic.twitter.com/bmpqqrrCEv

— 凤凰欧洲 PhoenixCNE News (@PhoenixCNE_News) August 9, 2023