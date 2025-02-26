مقتل 46 مدنياً وعسكرياً إثر تحطم طائرة حربية غرب الخرطوم

الخرطوم ـ «القدس العربي»: أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية تحطم طائرة حربية بسبب عطل فني أثناء إقلاعها من مطار وادي سيدنا غرب العاصمة الخرطوم، مما أسفر عن مقتل 46 شخصا وإصابة 10 من ضباط الجيش والمدنيين.

وقالت حكومة ولاية الخرطوم إن الطائرة من نوع «أنتونوف» سقطت بعد إقلاعها مساء الثلاثاء في حي الإسكان الحارة 75، مشيرة إلى أن عمليات رفع الأنقاض من المنازل التي تأثرت بسقوط الطائرة استمرت حتى مساء الأربعاء، حيث اكتمل الحصر النهائي للضحايا.

وأكدت وزارة صحة ولاية الخرطوم أنها باشرت إسعاف المصابين من موقع تحطم الطائرة فيما استقبلت مشرحة مستشفى النو في الأثناء 19 قتيلا وكان البحث جاريا عن بقية الضحايا تحت أنقاض المنازل.

ومن بين ضحايا الطائرة العسكرية اللواء بحر أحمد بحر والمقدم / ملاح عوض أيوب والرائد كابتن الطائرة / أيمن الخطيب والرائد / شمس الدين، بالإضافة إلى النقيب طيار منذر وملازم أول ملاح / حسن بدر الدين وملازم أول / ناصر مختار بابكر.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من سقوط طائرة أخرى للجيش من نوع «يوشن» في ولاية جنوب دارفور، كان على متنها اللواء ركن طيار أبو القاسم علي وعدد من ضباط الجيش السوداني.

وقالت قوات «الدعم السريع» إنها أسقطت الطائرة التي كانت تحلق في أجواء مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، وإنها احترقت بمن فيها بالكامل.

ويتفوق الجيش السوداني على قوات «الدعم السريع» بامتلاكه سلاح جو، ساهم في تقدمه في عدد من المحاور.

بالتزامن، أعلنت الفرقة 19 مشاة التابعة للجيش في مدينة مروي أن مضاداتها الأرضية تصدت لعدد من المسيرات الانتحارية التي أطلقتها «الدعم» في اتجاه مطار مدينة مروي في الولاية الشمالية.

وطمأنت الفرقة جميع المواطنين في الولاية الشمالية وفي محلية مروي، مؤكدة أن القوات المسلحة في كامل الاستعداد والتأهب التام للتعامل مع أي طارئ أو أي أجسام غريبة في سماء محلية مروي والولاية الشمالية عامة.

وتعرض مطار مروي في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي لهجوم، واتهم الجيش قوات «الدعم السريع» باستهداف مطار مروي بعدد من المسيرات الانتحارية، مؤكدا أن المضادات الأرضية ومنظومات التشويش الإلكتروني تصدت لها.

وفي 12 أبريل/ نيسان 2023 شهد محيط المطار شرارة الحرب الأولى بعد تقدم قوات الدعم نحو المطار بتوجيه من قائدها محمد حمدان دقلو « حميدتي» ورفضه تعليمات قيادة الجيش بالتراجع.

وتحدث «حميدتي» وقتها عن تحركات يقوم بها الطيران الحربي السوداني بالتعاون مع نظيره المصري للانقضاض على قواته، لتندلع بعدها الحرب السودانية في 15 أبريل/ نيسان 2023 في العاصمة الخرطوم ومدينة مروي، حيث أعلنت قوات الدعم السيطرة على مطارها الحربي، لكن الجيش استطاع خلال أسبوع استعادته مرة أخرى.