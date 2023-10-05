سياسة | دولي

مقتل 48 شخصا بغارة روسية استهدفت متجرا شرق أوكرانيا

منذ ساعتين

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كييف: أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، مقتل 48 شخصًا على الأقل في غارة روسية استهدفت متجرا بمدينة كوبيانسك شرق البلاد.
ووصف زيلينسكي الهجوم، على تطبيق تلغرام، بأنه “قاس بشكل واضح”، معرباً عن تعازيه لأقارب الضحايا.
وأكد الرئيس الأوكراني أن “الغارة الروسية التي استهدفت متجر بقالة، أسفرت عن مقتل 48 شخصًا على الأقل”.
واعتبر كل من يساعد روسيا في التحايل على العقوبات “مجرما، وداعماً للشر”، كما تعهد برد “عادل وقوي” على الهجوم.
وعلى صعيد آخر، شكر زيلينسكي الدول الداعمة لبلاده، قائلا إن “المحادثات مع الزعماء الأوروبيين جارية لتعزيز الدفاعات الجوية للبلاد”.
وفي 24 فبراير/ شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.
(الأناضول)

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