مقتل 5 أشخاص بينهم شرطيان ومهاجران في إطلاق نار قرب دنكيرك الفرنسية

باريس: ذكرت وسائل إعلام فرنسية، السبت، نقلاً عن مصادر أمنية، أن اثنين من قوات الأمن ومهاجرين اثنين قتلوا في إطلاق نار في لون بلاج بالقرب من مدينة دنكيرك في شمال البلاد.

وقالت وسائل الإعلام إن شاباً يبلغ من العمر 22 عاماً سلّمَ نفسه للسلطات، معترفاً بإطلاق النار وقتله أيضاً شخصاً خامساً في بلدة قريبة في وقت سابق.

Update from France

A man in his twenties from Dunkirk shot the head of a transport company in Wormhout. The man was shot in front of his family at 3pm.

The man then drove to the industrial area of Loon-Plage, by car. He passed two Kurdish illegals on the road walking back to… https://t.co/VyRRWdPeCV pic.twitter.com/5KqNnNimT6

