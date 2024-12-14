مقتل 5 أشخاص بينهم شرطيان ومهاجران في إطلاق نار قرب دنكيرك الفرنسية

ضباط الشرطة الفرنسية يحرسون مخيمًا مؤقتًا للمهاجرين في لون بلاج بالقرب من دنكيرك، 30 نوفمبر 2021. رويترز

باريس: ذكرت وسائل إعلام فرنسية، السبت، نقلاً عن مصادر أمنية، أن اثنين من قوات الأمن ومهاجرين اثنين قتلوا في إطلاق نار في لون بلاج بالقرب من مدينة دنكيرك في شمال البلاد.

وقالت وسائل الإعلام إن شاباً يبلغ من العمر 22 عاماً سلّمَ نفسه للسلطات، معترفاً بإطلاق النار وقتله أيضاً شخصاً خامساً في بلدة قريبة في وقت سابق.

Update from France A man in his twenties from Dunkirk shot the head of a transport company in Wormhout. The man was shot in front of his family at 3pm. The man then drove to the industrial area of Loon-Plage, by car. He passed two Kurdish illegals on the road walking back to… https://t.co/VyRRWdPeCV pic.twitter.com/5KqNnNimT6 — SL (@Steve_Laws_) December 14, 2024

وأضافت وسائل إعلام فرنسية أن السلطات عثرت على ثلاثة أسلحة أخرى في سيارة الرجل.

ولم يرد ممثلو وزارة الداخلية ووزارة العدل بعد على طلبات التعليق. ولم تتضح بعد دوافع إطلاق النار.

وتقع لون بلاج على بعد حوالي 10 كيلومترات من القنال الإنكليزي، وهي موقع لمخيم للمهاجرين.

(رويترز)