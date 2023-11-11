مقتل 5 جنود إسرائيليين برتب عسكرية عالية أربعة منهم قضوا بانفجار مدخل نفق مفخخ

القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، مقتل 5 جنود خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة مع مقاتلين فلسطينيين، ما يرفع حصيلة قتلاه إلى 43 منذ بدء العملية البرية في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: “إن 5 جنود قتلوا في معارك شمال قطاع غزة، وهم من لواء نخبة الاحتياط”.

وبحسب البيان، فإن “القتلى من رتب عسكرية عالية”.

بدوره، قال مراسل صحيفة “يديعوت أحرنوت” يوسي يوهوشوا، إنه “من خلال تحقيق أولي، فإن أربعة من القتلى هم جنود في لواء نخبة احتياط، قتلوا بانفجار مدخل نفق مفخخ، قرب مسجد في منطقة بيت حانون (شمال قطاع غزة)”.

وتخوض القوات الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة اشتباكات عنيفة مع مقاتلين فلسطينيين، على محاور التقدم شمال القطاع وجنوبه، بالإضافة إلى محاصرتها لمستشفيات القطاع المكتظة بالنازحين.

ومنذ 36 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا جوية وبرية وبحرية على غزة “دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها”، واستشهد فيها 11078 فلسطينيا بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسنا وأصيب 27490 بجراح مختلفة، بحسب مصادر رسمية، حتى ظهر الجمعة.

(الأناضول)