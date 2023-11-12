مقتل 5 عسكريين أمريكيين في تحطم طائرتهم بالبحر المتوسط

واشنطن: قضى خمسة عسكريين أمريكيين في تحطم طائرتهم في البحر الأبيض المتوسط خلال تدريب الجمعة، وفق ما أعلنت الأحد القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا (يوكوم).

ولم يحدد الجيش الأمريكي نوع الطائرة أو المكان الذي كانت تحلق فيه، لكن الولايات المتحدة تنشر حاملة طائرات في المنطقة في إطار “جهودها لمنع تحول الحرب بين إسرائيل وحماس إلى نزاع إقليمي”.

وقالت “يوكوم” في بيان “خلال مهمة روتينية للتزود بالوقود جوا في إطار تدريب عسكري، تعرضت طائرة عسكرية أمريكية تقل خمسة من عناصر الجيش لحادث مؤسف وتحطمت في البحر الأبيض المتوسط. ولقي العناصر الخمسة الذين كانوا في الطائرة حتفهم”.

سارعت واشنطن إلى تقديم دعم عسكري لإسرائيل وعززت قواتها في المنطقة – بما في ذلك إرسال حاملة الطائرات يو إس إس جيرالد آر فورد وسفن حربية أخرى – بعد أن نفذت حركة حماس هجوما غير مسبوق عبر الحدود من غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، قال مسؤولون إسرائيليون إنه أدى إلى مقتل 1200 شخص.

تواجه القوات الأمريكية في المنطقة تصاعدا في الهجمات المرتبطة بالنزاع في الأسابيع الأخيرة، وتم استهدافها أكثر من 40 مرة منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر، ما أدى إلى إصابة عشرات من العسكريين الأمريكيين بجروح طفيفة.

وحملت واشنطن مسؤولية الهجمات لفصائل مدعومة من طهران ونفذت ثلاث ضربات ضد مواقع مرتبطة بإيران في سوريا – اثنتان في 26 تشرين الأول/أكتوبر وواحدة الأربعاء.

(أ ف ب)