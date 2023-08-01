مقتل 5 على الأقل في اشتباكات بين الهندوس والمسلمين بولاية هاريانا الهندية

نيودلهي: قال مسؤولون بالشرطة الهندية إن خمسة أشخاص على الأقل بينهم شرطيان قتلوا في اشتباكات بين الهندوس والمسلمين في ولاية هاريانا الهندية أمس الاثنين.

واندلع العنف في أثناء مرور موكب ديني هندوسي في منطقة نوه التي تقع على بعد حوالي 50 كيلومترا إلى الجنوب من العاصمة نيودلهي.

وبحلول مساء الاثنين كان العنف قد امتد إلى مدينة جوروجرام المجاورة، حيث تم إحراق مسجد مما أسفر عن مقتل إمام المسجد وإصابة شخص آخر.

وتشترك جوروجرام في الحدود مع نيودلهي وبرزت كمركز تجاري للبلاد إذ تضم العديد من الشركات متعددة الجنسيات.

وقال مسؤولون من الإدارة المحلية في نوه إنهم يحققون في سبب وقوع الاشتباكات.

والتقى مسؤولون حكوميون محليون من نوه وجوروجرام مع ممثلين عن الطائفتين الهندوسية والمسلمة اليوم الثلاثاء لحثهم على الهدوء.

وقال كريشان كومار المتحدث باسم شرطة نوه “كان من المفترض أن ينتقل الموكب من معبد إلى آخر لكن الاشتباكات اندلعت في الطريق بين الجانبين مما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص”.

وأضاف أن اثنين من القتلى من أفراد قوة حراسة من المتطوعين تساعد الشرطة في السيطرة على الاضطرابات المدنية.

وتابع أن 60 آخرين بينهم عشرة من أفراد الشرطة أصيبوا في الاشتباكات.

وصدرت بالفعل أوامر حظر في جوروجرام بعد إضرام النار في بعض السيارات مساء أمس، وصدرت تعليمات للمدارس والجامعات بالإغلاق اليوم.

وقالت الشرطة في بيان صباح اليوم “تم التعرف على المهاجمين (الذين أضرموا النار في المسجد) وألقي القبض على عدد منهم”، مضيفة أنه جرى أيضا تشديد الإجراءات الأمنية حول أماكن العبادة.

(رويترز)