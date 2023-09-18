مقتل 5 من عمال الإنقاذ اليونانيين بحادث سير في ليبيا

أثينا: قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية بافلوس ماريناكيس، لوسائل الإعلام اليوم الإثنين، إن خمسة من عمال الإنقاذ اليونانيين، الذين كانوا في ليبيا للمشاركة في جهود الإغاثة، لقوا حتفهم في حادث سير.

وأضاف لشبكة سكاي أن 14 شخصا آخرين أصيبوا في الحادث الذي وقع أمس الأحد.

ويأتي تصريح المتحدث بعد ورود تقارير متضاربة بشأن وقوع حادث سير لعمال إنقاذ يونانيين أمس الأحد.

وأفادت السلطات الليبية أن ثلاثة أفراد من أسرة ليبية واحدة لقوا حتفهم في الحادث الذي وقع بين سيارتهم وحافلة المتطوعين اليونانيين. وقد أصيب اثنان آخران بإصابات خطيرة.

وأفاد المتحدث ماريناكيس أن الخمسة يونانيين الذين لقوا حتفهم هم ثلاثة من عمال الإغاثة ومترجمان.

وأضاف أنه تم نقل الجثث بالإضافة إلى 13 مصابا إلى اليونان على متن طائرة عسكرية، في حين بقي شخص في مستشفى ليبي.

(د ب أ)