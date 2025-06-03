مقتل 5 موظفي إغاثة وحرق شاحنات مساعدات في دارفور

الخرطوم ـ «القدس العربي»: قُتل خمسة من طواقم الإغاثة وجُرح آخرون في هجوم استهدف قافلة مساعدات إنسانية مشتركة بين منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي، كانت متجهة الى مدينة الفاشر المحاصرة في غرب السودان، وفقا لبيان مشترك الثلاثاء، فيما تبادل الجيش وقوات «الدعم السريع» الاتهامات بشأن المسؤولية عن الهجوم.

وقالت المنظمتان الأمميتان في بيانهما إن الهجوم الذي استهدف «قافلة إنسانية مشتركة بالقرب من الكومة في شمال دارفور» مساء الإثنين، أسفر عن مقتل «خمسة من طاقم القافلة وإصابة آخرين»، إضافة إلى احتراق عدد من الشاحنات وتضرر المساعدات الإنسانية.

وتزامن الهجوم مع إعلان الأمم المتحدة أن 4 ملايين شخص فروا من السودان إلى الدول المجاورة منذ بدء الحرب قبل أكثر من سنتين.

ووفقا للبيان المشترك ضمت القافلة 15 شاحنة «كانت تحاول الوصول للأطفال والعائلات في المناطق التي تعاني المجاعة في الفاشر».

وأكد البيان أنه تم إعلام طرفي النزاع بمسارات القافلة وأن «الأطراف على الأرض كانت على علم بموقع الشاحنات. وبموجب القانون الدولي الإنساني، يجب حماية قوافل المساعدات».

وطالبت المنظمتان بوقف فوري للهجمات على الطواقم والمرافق والمركبات الإنسانية و«بتحقيق فوري ومحاسبة المتورطين».

ووفق البيان، القافلة كانت قد قطعت بالفعل مسافة 1,800 كيلومتر من مدينة بورتسودان في الشرق «وكنا نتفاوض ليتم السماح لها باستكمال الرحلة إلى الفاشر حين وقع الهجوم».

وتقع مدينة الكومة التي تسيطر عليها قوات «الدعم السريع»، على بعد نحو 80 كيلومترا من مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور التي يسيطر عليها الجيش وتحاصرها قوات الدعم السريع منذ أكثر من عام.

وفي الفاشر أيضا تعرضت مرافق برنامج الأغذية العالمي الخميس «لقصف متكرر من قبل قوات الدعم السريع»، وفقا للمنظمة التابعة للأمم المتحدة.

قطع الطريق

واعتبرت الحكومة السودانية الهجوم محاولة لقطع الطريق أمام الفرق الإنسانية وتعطيل مهمتها لإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين المحاصرين منذ أكثر من عام في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، ومعسكرات النازحين المتاخمة لها.

وقالت إن قوات «الدعم» بعد احتجازها الشاحنات، قامت بتفجيرها بطائرة مسيرة، فيما وصفته بـ«الهجوم الغادر».

وأعربت عن بالغ استهجانها وقلقها العميق إزاء التي وقعت في منطقة الكومة التي تقع على بعد 67 كيلومترا شرق الفاشر.

وأشارت إلى أن الهجمات أسفرت عن تدمير عدد من الشاحنات التابعة للأمم المتحدة، ومقتل عدد من الحراس والسائقين والمواطنين، إلى جانب إصابة آخرين من أفراد الحماية المرافقة للقافلة، معتبرة ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً مباشراً ومتعمّداً للجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المدنيين المحتاجين والمتأثرين بالحرب.

وقالت إنها ترفض هذا المسلك الإجرامي الذي تمارسه «الدعم السريع»، مؤكدة تعاونها الكامل مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لمواصلة الجهود الرامية إلى إيصال المساعدات إلى مواطنيها في المناطق التي تحاصرها قوات الدعم.

الجيش و«الدعم» يتبادلان الاتهامات بالمسؤولية عن الهجوم

واتهم حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، قوات «الدعم» بنهب وتفريغ الشاحنات التي لم تحترق خلال عملية التفجير، مشيرا إلى أن الهجوم جاء بعد رفض القافلة المحتجزة تغيير وجهتها.

وقال في بيان، أمس الثلاثاء: إن قوات «الدعم السريع»، مواصلة لسلوكها الإرهابي، استهدفت قافلة إنسانية تتبع لبرنامج الغذاء العالمي في منطقة الكومة، بعدما رفض طاقم القافلة تغيير اتجاهها أو إنزال الإغاثة، وتمسك بوجهة القافلة وهي الفاشر»، مشيرا إلى «أنه إثر ذلك قُتل عدد من عمال الإغاثة وشرعت قوات الدعم السريع في عملية النهب وتفريغ الشاحنات التي نجت من الحريق، مستغلة ضربات الجيش لقواتهم هناك لإيهام العالم بأن الجيش قصف القافلة».

وأدان الحادثة متهما قوات «الدعم» بانتهاج الإبادة الجماعية بشتى الطرق، مشيرا إلى أن القافلة قطعت آلاف الكيلومترات لإنقاذ سكان الفاشر المحاصرين لأكثر من عام.

وقال إن «قوات الدعم استبقت ذلك باستهداف مخازن برنامج الغذاء العالمي قبل أيام في الفاشر، حتى لا تجد مواقع لتخزين المواد، بغرض تعطيل الإغاثة».

في المقابل، أكدت «الدعم السريع» أن قوات الجيش نفذت الهجوم، الذي وصفته بـ «الإرهابي» واعتبرته «انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني».

وبينت أن الهجوم «يمثل تهديدا لحياة المدنيين والعاملين في المجال الإنساني الذين يعملون على تخفيف المعاناة في ظل الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في السودان».

وقالت إن «القافلة تحمل مساعدات غذائية وطبية لأهالي دارفور وقد كانت محتجزة لأكثر من 15 يوماً في منطقة الدبة من قبل استخبارات الجيش، وإن استهدافها كان مخططاً له بهدف منع وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في دارفور»

ودعت المجتمع الدولي إلى وضع حد للإفلات من العقاب في الجرائم ضد الإنسانية ومحاسبة مرتكبيها وضمان حماية العاملين في المجال الإنساني، واحترام القانون الدولي.

تزييف الحقائق

ورداً على بيان «الدعم» اعتبرت تنسيقية لجان المقاومة في مدينة الفاشر، أن قوات «حميدتي» تحاول «تزوير الحقائق»، مشيرة إلى أن «قافلة المساعدات الإنسانية كانت في طريقها إلى مدينة الفاشر قبل ثلاثة أيام، وأن قوات الدعم السريع قامت باحتجازها في مدينة الكومة ثم قامت بإحراقها».

واستنكرت ما وصفته بـ «المحاولة المفضوحة لتضليل الرأي العام والتملّص من المسؤولية»، مضيفة: أن «ملامح الحريق وشهادات من المنطقة تؤكد أن الحادثة كانت بفعل مباشر على الأرض».

ولفتت إلى أن «نمط الحريق لا يشبه آثار ضرب الطائرات المسيّرة والراجمات الجوية بل يحمل بصمات «التخريب المتعمد بواسطة النيران»، محذرة من أن «استهداف المساعدات الإنسانية ليس فقط جريمة حرب بل هو اعتداء مباشر على أبسط مقومات البقاء لملايين المدنيين الذين يُعانون الجوع والنزوح والانهيار الشامل في الخدمات «في ظل صمت دولي مخز وتواطؤ داخلي لا يقل إجراماً عن الفعل نفسه».

كذلك أكدت كتلة النازحين واللاجئين السودانيين، الاتهامات ذاتها لقوات «الدعم»، مشيرة الى أن الأخيرة ارتكبت فعلتها رغم الضمانات التي قدمتها للمنظمة بضمان سلامة السائقين ووصول ومرور الإغاثة إلى وجهتها.

وعبرت عن قلقها إزاء استهداف ومنع مرور القوافل والحصار المحكم لمدينة الفاشر، معتبرة ذلك جريمة حرب مكتملة الأركان.

وقالت إن قوات الدعم السريع قامت بإضرام النيران وحرق الشاحنات التي تحمل المواد الإغاثية في طريقها إلى مدينة الفاشر، مشيرة إلى أن قوات الدعم السريع رفضت مرور الشاحنات وقامت باحتجازها قبل أن تقوم بحرقها.

تحقيق فوري

وطالبت بفتح تحقيق فوري من قبل برنامج الأغذية العالمية بدلا من الصمت تجاه ما حدث، مضيفة: أن «قوات الدعم بحرق القافلة المتجهة إلى مدينة الفاشر قوضت آمال الأطفال وكبار السن الذين كانوا ينتظرون بفارغ الصبر وصول هذه القافلة».

ودعت الأمم المتحدة إلى تنفيذ عمليات إسقاط جوي عاجل للمواد الغذائية والأدوية لمواطني ونازحي الفاشر، لاحتواء الأزمة الغذائية والصحية في المدينة المحاصرة.

وبعد أشهر طويلة، أغلقت خلالها الممرات الإنسانية، أعلنت الأمم المتحدة، في أبريل/ نيسان الماضي، الوصول إلى اتفاق مع الجيش السوداني من جهة وقوات الدعم السريع من جهة أخرى، يسمح بوصول المساعدات إلى النازحين، وفتح ممرات آمنة تتيح للعاملين في المجال الإنساني تسيير قوافل لدعم العالقين وسط المعارك والمتأثرين بتداعياتها وتقديم العون الغذائي والصحي. ويأتي الهجوم على القافلة الإنسانية، في وقت يتفشى الجوع والمرض في ولاية شمال دارفور، حيث تشدد قوات «الدعم السريع» الحصار على المدينة منذ مايو/ أيار من العام الماضي.

وحسب برنامج الغذاء العالمي يواجه نصف سكان السودان جوعًا حادًا، ونحو (638) ألف شخص يواجهون خطر المجاعة الكارثية، بينما تم تأكيد المجاعة في (10) مواقع، (8) منها في شمال دارفور. وتعد الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، آخر معاقل الجيش والقوة المشتركة للحركات الدارفورية المتحالفة معه، فيما تسيطر قوات «الدعم» على أربع من أصل خمس ولايات في الإقليم الواقع غرب البلاد وتمثل موقع انتشار ونفوذ قواتها الأبرز في البلاد.

وتواصل قوات «الدعم» هجماتها المكثفة على الفاشر، مع إحكام الحصار، في محاولة لإسقاط المدينة والتقدم عبرها إلى الولاية الشمالية والالتفاف على قوات الجيش من الشمال وصولا إلى العاصمة الخرطوم وسط البلاد.