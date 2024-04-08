مقتل 50 عنصرا من حركة “الشباب” وسط الصومال

مقديشو: أعلن الصومال، الاثنين، مقتل 50 عنصرا من حركة “الشباب” في غارة جوية في ولاية غلمدغ وسط البلاد.

وقالت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية، إن “الجيش الوطني (الصومالي) نفذ بالتعاون مع أصدقاء الصومال الدوليين (لم تسمهم) غارة جوية أدت إلى مقتل 50 عنصراً من مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة بينهم قائد بارز يدعى أحمد جيس كان يشكل تهديدا للشعب الصومالي، ويخطط لتنفيذ لأعمال إرهابية”.

وذكرت الوكالة أن “العملية جرت في منطقة بيرتا عورغورتي القريبة من مدينة حرر طيرى بمحافظة مدغ (بولاية غلمدغ وسط البلاد)”.

ومنذ سنوات، تخوض الحكومة الصومالية بالتعاون مع القبائل المحلية وشركاء خارجيين أبرزهم الولايات المتحدة، حربا ضد حركة الشباب التي تأسست مطلع 2004، وتبنت عدة تفجيرات داخل البلاد أسفرت عن قتلى وجرحى.

وطُردت حركة الشباب من المدن الرئيسة بين عامي 2011 و2012، إلا أنها ما تزال منتشرة في مناطق ريفية واسعة.

(الأناضول)