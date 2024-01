مقتل 52 شخصا في منطقة متنازع عليها بين السودان وجنوب السودان- (تدوينة)

جوبا: قال مسؤول محلي الاثنين إن أكثر من 50 شخصا بينهم نساء وأطفال قتلوا في هجمات على طول حدود جنوب السودان مع السودان في أدمى حادث ضمن سلسلة هجمات منذ عام 2021 مرتبطة بنزاع حدودي.

وقال وزير الإعلام في منطقة أبيي بولس كوك إن شبانا مسلحين من ولاية واراب في جنوب السودان نفذوا غارات على منطقة ابيي المجاورة.

وتدار منطقة أبيي الغنية بالنفط بشكل مشترك من جنوب السودان والسودان، ويعلن كل منهما تبعيتها له.

وقال كوك لرويترز إن 52 شخصا بينهم نساء وأطفال وضباط شرطة قتلوا خلال الهجمات التي وقعت يوم السبت. وأصيب 64 شخصا آخرين.

وأضاف “بسبب الوضع الأمني المتردي الحالي الذي أثار الخوف والذعر، فرضنا حظر التجول”.

وقالت قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي (يونيسفا) الأحد إن جنديا غانيا من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المتمركزة في أبيي قتل عندما تعرضت قاعدتها في بلدة أجوك لهجوم في ظل استمرا أعمال العنف.

The UN Interim Security Force for Abyei condems attach on civilians and killing of a peacekeeper.

Tragically, a Ghanaian 🇬🇭 peacekeeper was killed when the #UNISFA base in Agok came under attack by an armed group. https://t.co/X7Ry6fYUkN pic.twitter.com/RZ00szcpcE

— UNinGhana (@UNinGhana) January 28, 2024