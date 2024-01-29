مقتل 52 شخصا في منطقة متنازع عليها بين السودان وجنوب السودان- (تدوينة)

عناصر من قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي

جوبا: قال مسؤول محلي الاثنين إن أكثر من 50 شخصا بينهم نساء وأطفال قتلوا في هجمات على طول حدود جنوب السودان مع السودان في أدمى حادث ضمن سلسلة هجمات منذ عام 2021 مرتبطة بنزاع حدودي.

وقال وزير الإعلام في منطقة أبيي بولس كوك إن شبانا مسلحين من ولاية واراب في جنوب السودان نفذوا غارات على منطقة ابيي المجاورة.

وتدار منطقة أبيي الغنية بالنفط بشكل مشترك من جنوب السودان والسودان، ويعلن كل منهما تبعيتها له.

وقال كوك لرويترز إن 52 شخصا بينهم نساء وأطفال وضباط شرطة قتلوا خلال الهجمات التي وقعت يوم السبت. وأصيب 64 شخصا آخرين.

وأضاف “بسبب الوضع الأمني المتردي الحالي الذي أثار الخوف والذعر، فرضنا حظر التجول”.

وقالت قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي (يونيسفا) الأحد إن جنديا غانيا من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المتمركزة في أبيي قتل عندما تعرضت قاعدتها في بلدة أجوك لهجوم في ظل استمرا أعمال العنف.

The UN Interim Security Force for Abyei condems attach on civilians and killing of a peacekeeper. Tragically, a Ghanaian 🇬🇭 peacekeeper was killed when the #UNISFA base in Agok came under attack by an armed group. https://t.co/X7Ry6fYUkN pic.twitter.com/RZ00szcpcE — UNinGhana (@UNinGhana) January 28, 2024

وقال كوك إن مئات المدنيين النازحين لجأوا إلى قاعدة القوة الأمنية المؤقتة.

وقال ويليام وول وزير الإعلام في ولاية واراب إن حكومته ستجري تحقيقا مشتركا مع حكومة أبيي.

وتكررت الاشتباكات في أبيي بين الفصائل المتناحرة من قبيلة الدينكا العرقية فيما يتعلق بموقع الحدود الإدارية التي تعد مصدرا كبيرا لعائدات الضرائب.

وقال كوك إن شبابا من الدينكا في واراب وقوات أحد زعماء المسلحين من قبيلة النوير نفذوا الهجمات ضد الدينكا والنوير في أبيي.

وتسببت الحرب الأهلية في جنوب السودان، التي اندلعت إلى حد كبير على أسس عرقية بين الدينكا والنوير، في مقتل مئات الآلاف بين عامي 2013 و2018.

ومنذ ذلك الحين تسببت الاشتباكات المتكررة بين خليط من الجماعات المسلحة في قتل وتشريد أعداد كبيرة من المدنيين. وأدى القتال في ابيي في نوفمبر تشرين الثاني إلى مقتل ما لا يقل عن 32 شخصا.

(رويترز)